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農委會舉辦感恩活動　答謝防疫有功人員

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-19 21:00:44

▲農委會舉辦「感謝有你 牛轉乾坤」活動，向協助金門牛結節疹緊急疫苗注射工作的防疫人員表達謝意。(圖/金門建設處提供)
▲農委會舉辦「感謝有你 牛轉乾坤」活動，向協助金門牛結節疹緊急疫苗注射工作的防疫人員表達謝意。(圖/金門建設處提供)

行政院農業委員會今(19)日舉辦「感謝有你 牛轉乾坤」感恩活動，由主委陳吉仲親自將感謝狀及代表金門縣的高粱酒組合、金門牛肉乾禮盒，致贈協助金門牛結節疹緊急疫苗注射工作的防疫人員，場面溫馨。

「感謝有你 牛轉乾坤」感恩活動由主委陳吉仲親自主持，金門縣由秘書長陳朝金及建設處處長文水成、防疫所所長林政道、林務所所長鐘立偉等人代表出席。

文水成指出，金門縣畜產試驗所種牛牧場自今年7月10日確診發生國內首例牛結節疹案例後， 7月9日起預防性撲殺疑似罹染疾病牛隻並立即展開全縣牛隻疫情調查， 7月13日農委會召開專家小組會議決議就全縣牛隻採取注射疫苗免疫策略。

文水成表示，自歐盟捐贈疫苗於22日晚由軍機抵金的隔日起，集結中興大學、嘉義大學、屏東科技大學、各縣市防疫機關支援獸醫師人力及金門防疫所防疫人員組成的注射隊，共出動2,772人次，全縣472場牛場計6,342頭牛隻迄8月4日已全數完成疫苗注射。

另因牛結節疹可藉由蚊、蠅等病媒傳播，金門縣政府於7月12日至7月24日協請各鄉鎮公所清潔隊及陸軍金門防衛指揮部協助進行養牛場周邊環境消毒，縣環保局亦安排外包廠商自7月27日起10天來金門加強消毒，共同來防堵疫情擴散。

金門縣政府提醒此動物疫病經研究調查指出可藉由蚊、蠅等病媒傳播，並以廄刺蠅為主要媒介，請地區養牛協會暨地區各養牛農戶加強環境清潔及病媒防治，同時配合政府各項防檢疫政策，方能始地區養牛產業穩健永續經營。

關鍵字

農委會 感恩活動 疫苗注射 牛轉乾坤 綷結節疹

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