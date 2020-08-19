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影／溪湖高中「標竿學習榮譽牆」揭幕　掌印象徵把握當下

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-19 22:06:52

▲溪湖高中「標竿學習榮譽牆」正式揭幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲溪湖高中「標竿學習榮譽牆」正式揭幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
為鼓勵學子力學向上，國立溪湖高中在行政大樓闢設一面「標竿學習榮譽牆」，今（19）日正式揭幕，109級洪煥益同學以學測5科74級分、4科60滿級分之全國榜首成績，寫下校史新頁，將「掌印」陶板烙在牆面上，勉勵校內同學，希望很快出現下一個傑出表現的學弟妹。

▲為鼓勵學子力學向上，國立溪湖高中在行政大樓闢設一面「標竿學習榮譽牆」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲為鼓勵學子力學向上，國立溪湖高中在行政大樓闢設一面「標竿學習榮譽牆」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
校長楊豪森說，洪煥益畢業於縣立溪湖國中，當年以國中教育會考5A++、獲頒入學獎學金10萬元之優異成績進入溪湖高中數理實驗班就讀；溪湖高中學生家長會榮譽會長洪昭樂回憶說，當年就是以一句「是明星高中的同學重要，還是三年後臺清交成政、醫學系的同學重要？」，如今洪煥益高中臺北醫學大學醫學系，也讓師長們深感欣慰。

洪煥益當年的10萬元入學獎學金，早已回捐給學校，以幫助更需要幫助的同學，充分展現出這一位準醫師的愛心與格局。而曾經榮獲11屆台積電盃青少年書法暨篆刻大賞金牌賞的洪煥益，為感謝學校對他的栽培，特地依各處室對學生之服務精神，用書法寫下四句箴言，裱框後贈各處室珍藏；且熱愛登山活動的他，在攀登北大武山時，亦將溪高校旗帶至峰頂合照，以表達他對溪高的感恩之情。

掌印命名為Carpe diem，是由英文科退休老師謝順遼所發想，Carpe diem是拉丁諺言，通常被翻譯成「seize the day」，也就是「抓住這一天」，「把握當下」的意思。電影《春風化雨》(1989)就出現過這一句台詞，期盼同學們，抓住今天，積極行動，活出非凡的人生。

楊豪森表示，掌印陶板是由學校美術老師簡世哲邀請彰化縣陶藝大師李淳雄老師指導製作，由國中時就讀美術班的洪煥益親手拓掌印、上釉，並於學校美術教室電子窯燒製完成。

▲洪煥益以書法送給師長典藏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
▲洪煥益以書法送給師長典藏。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）
 

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抓住這一天 陶板 掌印 全國榜首 標竿學習榮譽牆 洪煥益

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