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新北都更三箭推手黃一平　請辭城鄉發展局長

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-19 22:04:02

▲新北市「都更三箭」主要推手的城鄉發展局長黃一平，19日因個人生涯規劃請辭獲准。(圖/摘自都市發展局網站)
▲新北市「都更三箭」主要推手的城鄉發展局長黃一平，19日因個人生涯規劃請辭獲准。(圖/摘自都市發展局網站)

曾在台北市政府任職，也是新北市「都更三箭」主要推手的城鄉發展局長黃一平，19日因個人生涯規劃請辭獲准，職務由副局長黃國峰接任，同時發布新莊、新店等5區公所區長調整，人事命令將於24日生效。

黃一平表示，他的階段性任務已經完成，相關業務工作也上軌道，因個人生涯規劃，打算轉換跑道，強調他來自民間，現在要重回本業。

黃一平曾擔任高公局拓建工程處副處長、在台北市擔任過都發局主祕、工務局副局長和新工處長以及台船環海風電公司籌備辦公室主任，2018年被新任市長侯友宜延攬加入小內閣。

「都更三箭」是侯友宜主要政策之一，幕後重要功臣就是黃一平，在他1年8個月任期當中，推動不少重要計畫，包括成立都更推動辦公室、塭仔圳都市計畫發布、執行五股垃圾山專案、新北市住宅及都市更新中心籌備處成立、第二行政中心都市計畫通過等，同時也加速新北市危老重建、海砂屋拆除，杜絕釘子戶，獲得不少民眾掌聲。

新北市經侯友宜召集人事評審小組，以公正、公平方式評審後，19日發布5個區公所之區長調整，包括新店區公所區長林煌源調任新莊區公所區長，新莊區公所區長朱思戎調任新店區公所區長，三芝區公所區長林慶豐調任泰山區公所區長，民政局科長陳炳仲調任八里區公所區長，人事命令將於24日生效。

關鍵字

五股垃圾山專案 塭仔圳都市計畫 都市發展局長黃一平 都更三箭 新北

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