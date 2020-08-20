影／一鄉鎮、一樂齡　讓長輩活到老學到老

高齡化社會，政府越來越重視老人照護，更加落實活到老、學到老的觀念，落實教育部推動「一鄉鎮、一樂齡」政策，今（20）日彰化榮家連結田中樂齡中心辦理長輩歡喜學習「趣」活動，讓爺爺、奶奶們參與學習，豐富熟齡人生。

▲本次課程名稱為「樂齡交通安全知識通」，邀請田中分局汪崇魁巡佐帶領團隊，藉由影片分享真實案例。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.20）

彰化縣田中鎮公所在109年成立樂齡學習中心，建構在地化的中高齡學習體系，採「在地學習」、「專業輔導」、「創新多元」及「世代融合」的主軸策略，藉以推動高齡教育，為讓住民長輩有快樂、健康的老年生活，彰化榮家走入社區相互交流，特連結此項資源，讓長輩活到老學到老。

田中鎮長洪麗娜表示，台灣已邁入高齡社會，高齡者所需要的服務，將不只是長期照顧，舉凡老化預防、技藝傳承、社會參與等方面，都是未來需要學習的課題，而為讓子女能安心就業，長輩有人可照顧，本年度特開辦樂齡中心，希望長輩透過快樂學習，忘記年齡，忘記煩惱及憂愁，達到成功老化。

本次課程名稱為「樂齡交通安全知識通」，邀請田中分局汪崇魁巡佐帶領團隊，藉由影片分享真實案例，讓長輩們對自身安全有進一步的認知。例如：以民眾因內輪差而命喪大卡車輪下的新聞來提醒長輩，當我們在路口看到有大型車準備轉彎時，應當與其保持2米以上的橫向距離，千萬不要離大車過近，更不能與其搶道；行人安全過馬路五步驟「停、看、轉、揮、動」；騎乘機車「兩段式左轉」，則可避免無法彌補的憾事發生。

另外藉由教導穿著亮色衣物、帶反光手環、反光帽，以提升能見度；電動代步車貼反光條、夜間騎乘機車開啟大燈，騎乘自行車加裝警示燈，以提高能見度等方式，強化長輩用路安全觀念。

家主任史浩誠表示，現場的長輩們均聚精會神聽講，整場宣導課程生動有趣，長輩們聽得意猶未盡，之後辦理有獎徵答，張伯伯說，透過生活案例的分享，體認到遵守交通安全，才能快樂出門，平安回家。