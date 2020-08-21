階段性任務結束　國民黨高雄市黨部主委莊啟旺回歸生活

莊啟旺發文以「感謝有您，一路相挺的580天」開頭，也表示在議長補選的人選確定後，就正式向中央提出請辭高雄市黨部主委一職，雖黨中央強力慰留，希望他能繼續擔任主委，完成議長補選及市長補選的任務，選舉過後階段性任務已經結束，莊啟旺盼望接任主委的人選可以在地化、深耕高雄，並且超前佈署2022的市長人選及三合一選舉規劃。
莊啟旺指出，他有五個感謝：
第一個感謝，感謝所有支持中國國民黨的支持者、支持我們的每一位好朋友，不管是總統、立委大選、罷免案、市長補選，感謝大家都站出來相挺相助。我們都是最挺國家、最愛國家的中華民國粉絲。
第二個感謝，感謝我們國民黨籍和無黨籍的民意代表，在面臨議長補選之戰，感謝大家齊心協力，讓我們曾麗燕議員，順利成為高雄市議會議長，保住國民黨籍議長的寶座。
第三個感謝，感謝我們中國國民黨，從地方到黨中央，這次真的是大團結，不管是江啟臣主席、李乾龍秘書長、中央各部會主委及主任。在市長補選期間，主席和秘書長將一半的時間都在高雄挺身奮鬥，在前線督導，身心靈都與高雄市黨部所有工作同仁結合，全心全力一起投入這次的市長補選當中。
第四個感謝，感謝我們市長補選候選人李眉蓁，這次的選戰當中展現堅毅女性的一面，因為年輕所以不怕失敗不怕挑戰。國民黨正在改變，改變的路上會不斷遭遇各種變數及坎坷。願在這條路上，能匯聚更多相挺國民黨的朋友們，我們一起讓國民黨更好，繼續攜手向前行。
莊啟旺說，最後特別要感謝的就是，這一路走來，跟著他共同打拚的高雄市黨部工作同仁，攜手面對這幾場的選戰，不退縮也不畏戰。黨部目前面臨資源拮据、人手精簡的窘況，但我們都知道高雄幅員遼闊，要經營著實不易。黨務經營要面臨的挑戰將越來越艱鉅，在日新月異的時代，黨務如何營運及跟上時代的新思維，是國民黨目前亟需正視並迎頭趕上的重要課題，深深感謝每一位好朋友，有緣在高雄相遇，揮揮手，點滴感恩在心頭。