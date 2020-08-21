影／中元動物靈普渡法會　為眾生萬靈祈福超渡

農曆七月各大廟宇擇日舉辦祭祀普渡，為感懷往生動物與萬物同生及為所有在世的動物祈福，適值中元盂蘭普渡之期，彰化縣政府今（21）日下午在八卦山太極恩主寺舉辦中元動物靈普渡法會，為往生動物超渡輪迴，並為在世的動物誦經祈福，也提供相關動物防疫人員身心尋求安頓慰藉的機會。

▲彰化縣政府舉辦109年彰化縣中元動物靈普渡法會，彰化縣長王惠美、太極恩主寺主委詹仁勝等與會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）

現在飼養寵物的民眾很多，也把寵物視為家中的一份子，將毛小孩當成自己的孩子看待，但寵物終會有離開的時候，也讓民眾痛心不捨，有民眾希望能幫寵物超渡，讓牠們在另一個世界過得幸福快樂，彰化縣政府舉辦109年彰化縣中元動物靈普渡法會，彰化縣長王惠美、太極恩主寺主委詹仁勝等與會，王惠美期能藉由普渡法會體現「眾生皆平等，萬物皆有靈」之精神，祈求消災解業，無災無難，使動物生靈安息，疫情消退，六畜興旺，闔家平安。

▲法會於上午八時三十分聖樂淨壇開始，希望藉由誦經、普渡過程，安慰相關動物防疫人員心靈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）

王惠美說，感謝詹主委帶領委員承辦莊嚴盛大的普渡法會，還有彰化縣相關的養雞協會、聯誼會的參與，從105年到現在因為疫情因素已經撲殺了55場養禽場，約約60萬3千多隻家禽，這些都是生命，同時對飼主、防疫人員內心也是種心理的負擔，希望透過法會讓生靈提早超生，撫慰飼主及相關防疫人員的心情，祈求養禽業者都能順利平安。

▲彰化縣政府在八卦山太極恩主寺舉辦中元動物靈普渡法會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.21）

農業處長邱奕志表示，彰化縣為畜牧業大縣，養禽場數共2,500場，其中有陸禽場1,352場及水禽場1,148場，縣內自105年迄今已撲殺高病原性家禽流行性感冒案例場55場禽場；另自106年流浪動物「零撲殺政策」實施後，員林動物收容所，雖流浪犬貓認領養率逐年攀升，但仍有少數的動物因年幼無法自主生存、罹患疾病、意外事故而不幸離世，因此舉辦此普渡法會乃是為表達對動物亡靈的追思與哀憫。

法會於上午八時三十分聖樂淨壇開始，下午五時謝壇送聖功德圓滿，希望藉由誦經、普渡過程，安慰相關動物防疫人員心靈，並為眾生萬靈祈福。