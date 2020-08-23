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八二三砲戰追思會　金門縣府官員、鄉鎮長遭拒會場外

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-08-23 14:59:34update2020-08-23 15:34:48

▲金門823炮戰62週年紀念追思儀式上午在太武山軍人公墓舉行，總統蔡英文到場致意。(圖/記者蔡若喬攝)
▲金門823炮戰62週年紀念追思儀式上午在太武山軍人公墓舉行，總統蔡英文到場致意。(圖/記者蔡若喬攝)
金門823炮戰62週年紀念，軍方今天在太武山軍人公墓舉行追思儀式，總統蔡英文與AIT處長酈英傑到場致意，但疑似因軍方規劃不當，金門縣府一級主管20多人到場後卻被通知只能讓10人進入會場，鄉鎮長更被卡在入口處不得其門而入，最後憤而離去。

為緬懷先賢先烈的抗敵意志與犧牲奉獻之精神，總統蔡英文於今天在國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘上將、金防部指揮官賀政中將及金門縣長楊鎮浯等人陪同下，前往金門太武山軍人公墓參加「八二三戰役62周年」公祭暨追思活動。

活動首先由總統偕同參戰將士、遺族代表、政府官員及三軍官兵代表，至太武山公墓忠烈殿為已故革命先烈致祭；隨後轉往太武山公墓墓塚區，主持陣公亡將士追思活動，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對前人的追思與感念。

雖然追思活動順利舉行，但現場卻傳出金門縣政府部份一級主管被拒活動現場外，據瞭解，此次金門縣政府共派20多人參加，當一行人依金防部規劃於上午9點抵達太武山軍人公墓時，軍方才告知只給10個名額陪祭，其餘官員只好站外圍直到活動結束。

現場就有官員怒嗆，軍方沒有事前通知人數，到場才說有人數限制，直接嗆軍方，「討酒出事」後需要人擦屁股才想到縣府，現在又阻擋縣府官員不讓進去會場。

此外，上午被拒於門外的還有金寧鄉長楊忠俊及金沙鎮長吳有家，楊忠俊表示，上午軍方人員將他們引導到忠烈殿前拱橋時，國安人員要求出示身份證，但金防部事前並沒告知要帶證件，結果二人就這樣被晾在橋頭無法進入，就連一旁的軍方人員也尷尬的不知所措，兩人最後也只能摸摸鼻子黯然離去。

關鍵字

周年紀念 被拒會場外 823炮戰 太武山軍人公墓 金門縣政府官員

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