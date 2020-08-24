天使翅膀峭壁精靈　艷紅鹿子百合復育有成

豔紅鹿子百合每年8、9月綻開，因花色艷麗，帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，是台灣的特有物種，其邊緣呈波浪狀，艷麗而燦爛，因棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機， 106年臺灣維管束植物紅皮書名錄列為國家極危(NCR)類別植物。
紫東社區發展協會理事長潘水柳談起豔紅鹿子百合，印象最深的莫過於兒時50分鐘古道上學路，沿途山壁看到它們茂盛開花的景況，所以幾年前回到家鄉，正好社區推動豔紅鹿子百合復育計畫，便興沖沖加入成為第一批學員，以當時配到的5盆花苗開始，自此踏上他的豔百復育之路。
潘水柳回憶道，一開始種時，肥料和土壤比例拿捏不準，苗的根都還沒長開，肥料就已經發酵，土也快發霉了，他嚇了一跳，所以趕快換土換盆，還加一些筆筒樹的木屑幫助排水，現在放在後院山壁邊，有桂花相伴遮蔭，在半自然的環境下，不施肥也長得很好。
農業局長李玟表示，至今已將近8,000株的豔紅鹿子百合種植於新北各地，從起初種下的小苗今年已有花開，所以也規劃在開花結果後，繼續輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續。
農業局表示，豔紅鹿子百合與居民有很濃厚的情感連結，是在地意象，所以近年推動台灣特有種「豔紅鹿子百合復育計畫」並且復育有成，讓平溪區多處社區在夏季可見豔紅鹿子百合開放，吸引不少遊客前往賞花。為推廣平溪農村旅遊，結合平溪區「優質農村」及「豔紅鹿子百合」之主題意象，推出平溪一日農遊小旅行，讓大眾認識不同的平溪面貌。