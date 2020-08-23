影／溫芝樺化身拼貼講師　攜祖孫三代DIY

「阿公、阿嬤，我愛您！」為喚起國人更加重視家庭，落實傳統核心價值之家庭倫理與品德教育，彰顯祖父母對家庭社會之貢獻與重要性，縣議員溫芝樺與救國團彰化市團委會，今（23）日舉辦「慶祝祖父母節祖孫三代手機包DIY活動」，讓祖孫三代一起動手做，打造幸福家庭。

▲縣議員溫芝樺本身是蝶古巴特的藝術創作講師，特別辦理手機包DIY，讓祖孫攜手參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）

溫芝樺說，一般都在慶祝母親節、父親節，卻忽略了祖父母節，為感恩祖父母輩對家庭及社會的付出，以打造無年齡歧視的社會精神，鼓勵父母串起祖孫間的橋樑，希望能傳承祖父母的智慧與經驗，促進世代間彼此理解，強調祖孫雙向家庭世代關係的交流。

溫芝樺表示，教育部為了鼓勵年輕世代樂於接近長者，正視祖父母在家庭中的角色與地位，建立良好的跨世代互動關係，從民國九十九年開始將每年八月的第四個星期日訂定為「祖父母節」，

溫芝樺本身是蝶古巴特的藝術創作講師，特別辦理手機包DIY，讓祖孫攜手參加，將本次活動理念「友善的理解」，聚焦於「同樂、共學、動健康」三大主題，倡導家庭世代互動共學，期待透過DIY讓祖父母了解新世代的創意、熱情與思維模式，並藉此喚起子女對父母的感恩與關懷。

溫芝樺表示，今年2月65歲以上縣民超過20萬人，彰化縣人口老化問題越來越嚴重，加上旅外打拚的人口很多，許多孩子都是阿公阿嬤帶大，希望藉由祖父母節，廣為宣揚祖父母的偉大及重要性，讓年輕世代重視對長者的關懷，增進家庭互動及情感凝聚。

▲救國團彰化市團委會舉辦「慶祝祖父母節祖孫三代手機包DIY活動」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）

溫芝樺說，隨著社會的變遷，工業化的時代，不像早期農業社會三、四代同堂一起生活，家庭情感比較親近，我國已經進入高齡化社會，為建立國民敬老之觀念，期待藉由「祖父母節」的推動，促進世代之間的融合及拉近距離，並重溫祖父母帶給我們關愛與溫馨，全家共同慶祝這個有意義的節日。