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新北綠生活音樂節　創新打造5G共好計畫

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-23 17:43:43update2020-08-23 17:44:17

▲歌手楊乃文(中)和動力火車都將在綠生活音樂節擔綱演出。(圖/新北市文化局提供)
▲歌手楊乃文(中)和動力火車都將在綠生活音樂節擔綱演出。(圖/新北市文化局提供)
受到新冠肺炎疫情衝擊，影響每個人的日常生活，新北市文化局希望找出對這片土地環境「共好」的方式，下個月19、20日特別於新北大都會公園舉辦「綠生活音樂節」，邀請高人氣歌手楊乃文、動力火車、ØZI、Leo王、艾怡良、八三夭、許書豪等藝人擔綱演出。

新北市副秘書長劉和然表示，綠生活音樂節推出5G共好計畫，分別是Green Fusion Music、Green Creation、Green Art、Green Style、Green Yourself，來呈現多元的綠生活風貌，Green Fusion Music將嘻哈、民謠、電音、輕搖滾等涵蓋其中，以雙舞台設計演唱會，邀請高人氣歌手楊乃文、動力火車、ØZI、Leo王、艾怡良、八三夭、許書豪等藝人高歌，以及6組優選綠生活創作樂團一同演出，發掘綠生活的音樂創作能量。

音樂節周邊活動包含「綠境市集」、「綠仙子食堂」、「綠坊工作室」、「綠色共享計畫」等區域，在現場可找到新北市特色美食及創作，讓民眾細細品嚐。同時結合大都會公園原始的綠地樣貌，設置綠生活裝置藝術品和帳篷野餐區（非過夜），讓民眾遠離城市喧囂，用最舒服的方式享受音樂饗宴。

現場也設置寵物友善專區，讓毛小孩與主人一同享受片刻美好，並且邀請瑜珈老師帶領親子一起沐浴在大自然中，同時安排專業教練帶領親子進行健身操，或設置障礙物供親子微體驗，還有邀請孩童界的巨星「OPEN!家族」齊聚同歡，相約來場初秋派對。

新北市文化局長龔雅雯表示，今年因疫情緣故，讓民眾更加重視生活及環境，綠生活音樂節鼓勵尋找各種共好的生活方式，特別邀請台電新創品牌D/S ONE一起加入，透過年輕潮流藝術化的口吻，於現場分享如何開創電能及共生，讓節約用電不再只是單調的口號。

關鍵字

綠生活音樂節 大都會公園 新北市文化局長龔雅雯 新北 新冠肺炎

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