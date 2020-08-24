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顏色政治學發酵　藥局賣口罩也可以很有梗

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-24 16:20:14

▲新北一家藥局，把口罩的顏色和政治人物、歌詞等扯上邊，吸引不少顧客上門。(圖/記者康子仁攝)
▲新北一家藥局，把口罩的顏色和政治人物、歌詞等扯上邊，吸引不少顧客上門。(圖/記者康子仁攝)
實名制口罩開賣後，新北市永和有一家藥局想出許多政治梗，像是「萬安藍」、「怡農綠」、「時中粉」，還有明星梗「許傑灰」，最後把歌詞都入戲，像是「我紫在乎你」、「要到你想桃」等，戲謔而富創意的手法，也帶動藥局業績成長。

▲創意的發想來自敦品藥局的年輕執行長邱議權。(圖/記者康子仁攝)
▲創意的發想來自敦品藥局的年輕執行長邱議權。(圖/記者康子仁攝)
創意的發想來自敦品藥局的年輕執行長邱議權，他告訴記者，在口罩一開始開賣的時候，比較沒有辦法讓客人挑顏色，但是6月份疫情趨緩，口罩沒有那麼緊張的時候，包括藍、綠和白色比較容易滯銷，沒有受到客人的青睞。

所以從7月初開始，邱議權就想出政治梗，像是藍色就取名「萬安藍」、綠色取名「怡農綠」、還有「楚瑜橘」、「文哲白」、「國昌黃」和之前最熱門的「吸附紫」以及「時中粉」，一時之間讓許多買口罩的民眾，藉由選顏色反應支持的政黨，口罩的銷量扶搖直上。

邱議權說，在沒有命名之前，橘色最暢銷，但取了政治梗之後，口罩的銷量回歸藍綠，這兩個顏色比較暢銷，如果硬要分高下，以永和藍大於綠的基本盤，許多國民黨支持者選擇藍色，自從大約半個月之前，原本滯銷的藍色和綠色已經賣光光。

▲七月中開始，邱議權開始玩起明星梗，後來又把歌名、歌詞也納入，像是小虎隊的「紅蜻蜓」、「青蘋果樂園」、張宇的「你說你想要桃」和張惠妹的「要到你想桃」等。(圖/記者康子仁攝)
▲七月中開始，邱議權開始玩起明星梗，後來又把歌名、歌詞也納入，像是小虎隊的「紅蜻蜓」、「青蘋果樂園」、張宇的「你說你想要桃」和張惠妹的「要到你想桃」等。(圖/記者康子仁攝)
七月中開始，邱議權開始玩起明星梗，像是「許傑灰」、「香慈迷彩」，後來又把歌名、歌詞也納入，像是鄧麗君的「我紫在乎你」、那英的「白天不懂夜的黑」、動力火車的「莫忘初棕」、小虎隊的「紅蜻蜓」、「青蘋果樂園」、張宇的「你說你想要桃」和張惠妹的「要到你想桃」等，讓許多人看了發出會心一笑。

這家藥局的創意造成不少迴響，邱議權說，客人買口罩時，詢問對方要什麼顏色，竟然哼起歌來回答，顯然對於藥局的梗也相當認同，只是一個小創意，就讓藥局的口罩銷量增加許多。

關鍵字

口罩 政治梗 鄧麗君 敦品藥局 萬安藍怡農綠

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