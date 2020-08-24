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大甲警深入校園防毒宣導　深獲學生及師長好評

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-24 18:15:00

▲大甲警分局利用大甲高工的新生始業輔導時間，宣導新生防毒、防詐宣導(圖／大甲警分局提供2020.8.24)
▲大甲警分局利用大甲高工的新生始業輔導時間，宣導新生防毒、防詐宣導(圖／大甲警分局提供2020.8.24)
內政部警政署推動「無毒校園」政策，保四總隊支援大甲警分局的五名專責警力，在大甲高工宣導新生勿隨意接收陌生人給予的食物，以免誤食有毒品之偽裝糖果、咖啡；於課外打工時不隨意提供個人證件及存簿等資料，避免遭詐騙集團利用。

大甲警分局副分局長林坤立表示，新興毒品態樣越來越多變，可能偽裝成毒咖啡包、毒郵票、梅錠及軟糖等形式出現在年輕學子身邊，實務上發現販毒者及吸毒者對該咖啡包成分均無所悉，吸毒致死案件亦有增加趨勢，對於青少年產生重大危害。

此次活動，專責警力透過案例分享及有獎徵答方式，提醒校園新生切勿因爲一時的好奇或遭他人慫恿而輕易嘗試，而沾染吸食毒品的惡習，應勇敢拒絕，互動熱烈，深獲學生及師長好評。

大甲警分局分長李建興表示，根據內政部警政署評比，臺中市政府警察局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠。今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加，另為貫徹院長宣示之反毒政策，大甲警分局將持續規劃「安居專案」勤務、落實警政署「無毒校園」政策。

如欲查詢更多毒品濫用及危害防制的相關資訊，請上食藥署「反毒資源專區」查詢，也可撥打各縣市政府毒品危害防制中心免付費專線0800-770-885（請請您，幫幫我）諮詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字

無毒校園 大甲高工 大甲警分局 詐騙集團

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