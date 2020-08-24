大甲警深入校園防毒宣導　深獲學生及師長好評

大甲警分局副分局長林坤立表示，新興毒品態樣越來越多變，可能偽裝成毒咖啡包、毒郵票、梅錠及軟糖等形式出現在年輕學子身邊，實務上發現販毒者及吸毒者對該咖啡包成分均無所悉，吸毒致死案件亦有增加趨勢，對於青少年產生重大危害。
此次活動，專責警力透過案例分享及有獎徵答方式，提醒校園新生切勿因爲一時的好奇或遭他人慫恿而輕易嘗試，而沾染吸食毒品的惡習，應勇敢拒絕，互動熱烈，深獲學生及師長好評。
大甲警分局分長李建興表示，根據內政部警政署評比，臺中市政府警察局去年「肅槍」、「緝毒」、「掃黑」、「打詐」等治安重點工作成績高居六都之冠。今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，與去年同期比較，發生數減少、破獲數增加，另為貫徹院長宣示之反毒政策，大甲警分局將持續規劃「安居專案」勤務、落實警政署「無毒校園」政策。
如欲查詢更多毒品濫用及危害防制的相關資訊，請上食藥署「反毒資源專區」查詢，也可撥打各縣市政府毒品危害防制中心免付費專線0800-770-885（請請您，幫幫我）諮詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995