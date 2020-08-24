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新北推動光榮計畫　要讓新二代發光發熱

記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-08-24 18:29:25

▲新北市長侯友宜和一起推動這項計畫的國泰慈善基金會董事長錢復一起受訪。(圖/記者康子仁攝)
▲新北市長侯友宜和一起推動這項計畫的國泰慈善基金會董事長錢復一起受訪。(圖/記者康子仁攝)

隨著大陸配偶和東南亞新移民越來越多，為弭平城鄉差距，發揚北海岸及東北角新二代學生自身優勢，新北市推動「新住民二代培力光榮計畫」，新北市長侯友宜宣布，今年由金山高中等10校先行試辦，預計5年內於北海岸及東北角47校全數推動。

新北市4百多萬人口當中，新住民就有90萬，佔了20%左右，子女在就讀國小、國中者有3萬9千多人，占了8%以上，面對全球化及國際化趨勢，新北以「新住民」為未來十年六大願景工程之一。

為弭平城鄉差距，發揚北海岸及東北角新二代學生自身優勢，推動在地國際化，新北市秉持「跨校結盟、專業陪伴、夥伴協作」原則，持續整合各界資源，以新二代學生感興趣的主題和技能，發展多元文化社團課程，希望新二代孩子們在地國際化，對於未來的發展有無限可能。

新北市幅員遼闊，從淡水延伸至貢寮，全長100多公里，計有8個行政區47校的「皇冠海岸線」周邊學校，新住民二代學生達1,000人，佔總學生數17%。新北市政府與臺灣科技大學、致理科技大學、國泰慈善基金會及新北市文化基金會共同產官學方式合作推動「新住民二代培力光榮計畫」。

109學年度起，由金山高中等10校先試辦特色社團課程，如石門國小「皇冠小網紅」小學生製播短片推廣東南亞文化，用北海岸在地海鮮拍出越南風味美食；雙溪高中「用英語學習越南語」，國高中生英語社團，透過展演呈現越南多元文化成果等活動。

侯友宜表示，新北重視照顧移居台灣或出生在台灣的新住民，因為他們是新北市往前走的「新」力量，感謝大學及公益團體一起來為新住民投入資源，新北市預計5年於「皇冠海岸線」47所學校全數推動「新住民二代培力光榮計畫」，今年先行於10校試辦，參與的新住民學生逾450人。

侯友宜說，新住民孩子具有至少2種以上的語言和雙重身分的優勢，希望透過此計畫，讓學生們善用新二代優勢，結合興趣及技能，獲得創新學習的管道，進一步發揚國際多元文化。

一起推動這項計畫的國泰慈善基金會董事長錢復也到場支持，除了對紀錄片拍攝計畫經費贊助，國泰志工亦將協助與陪伴新住民子女社團活動，並參與拍攝過程，透過以家庭訪視、金融理財課程及寒冬送暖等各項活動，藉此為新住民子女優秀種子培育、培養全方位的發展能力。

關鍵字

新住民二代培力光榮計畫 錢復 皇冠海岸線 侯友宜 新北

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