新北推動光榮計畫　要讓新二代發光發熱

隨著大陸配偶和東南亞新移民越來越多，為弭平城鄉差距，發揚北海岸及東北角新二代學生自身優勢，新北市推動「新住民二代培力光榮計畫」，新北市長侯友宜宣布，今年由金山高中等10校先行試辦，預計5年內於北海岸及東北角47校全數推動。





新北市4百多萬人口當中，新住民就有90萬，佔了20%左右，子女在就讀國小、國中者有3萬9千多人，占了8%以上，面對全球化及國際化趨勢，新北以「新住民」為未來十年六大願景工程之一。





為弭平城鄉差距，發揚北海岸及東北角新二代學生自身優勢，推動在地國際化，新北市秉持「跨校結盟、專業陪伴、夥伴協作」原則，持續整合各界資源，以新二代學生感興趣的主題和技能，發展多元文化社團課程，希望新二代孩子們在地國際化，對於未來的發展有無限可能。





新北市幅員遼闊，從淡水延伸至貢寮，全長100多公里，計有8個行政區47校的「皇冠海岸線」周邊學校，新住民二代學生達1,000人，佔總學生數17%。新北市政府與臺灣科技大學、致理科技大學、國泰慈善基金會及新北市文化基金會共同以產官學方式合作推動「新住民二代培力光榮計畫」。





109學年度起，由金山高中等10校先試辦特色社團課程，如石門國小「皇冠小網紅」小學生製播短片推廣東南亞文化，用北海岸在地海鮮拍出越南風味美食；雙溪高中「用英語學習越南語」，國高中生英語社團，透過展演呈現越南多元文化成果等活動。





侯友宜表示，新北重視照顧移居台灣或出生在台灣的新住民，因為他們是新北市往前走的「新」力量，感謝大學及公益團體一起來為新住民投入資源，新北市預計5年於「皇冠海岸線」47所學校全數推動「新住民二代培力光榮計畫」，今年先行於10校試辦，參與的新住民學生逾450人。





侯友宜說，新住民孩子具有至少2種以上的語言和雙重身分的優勢，希望透過此計畫，讓學生們善用新二代優勢，結合興趣及技能，獲得創新學習的管道，進一步發揚國際多元文化。





一起推動這項計畫的國泰慈善基金會董事長錢復也到場支持，除了對紀錄片拍攝計畫經費贊助，國泰志工亦將協助與陪伴新住民子女社團活動，並參與拍攝過程，透過以家庭訪視、金融理財課程及寒冬送暖等各項活動，藉此為新住民子女優秀種子培育、培養全方位的發展能力。



