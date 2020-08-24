輔導會彰化忠靈塔　祭悼中部地區歷年亡故榮民

為感念歷年在台亡故榮民保國衛民、參與經濟建設及深耕社會之功蹟，國軍退除役官兵輔導委員會，今(24)日由副主任委員李文忠於國軍彰化忠靈塔主持「109年中元節中部地區祭悼歷年亡故榮民典禮」，以緬懷榮民對國家社會發展的辛勞貢獻，活動場面莊嚴肅穆。

▲國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員李文忠於國軍彰化忠靈塔主持「109年中元節中部地區祭悼歷年亡故榮民典禮」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.24）

李文忠擔任主祭官並率輔導會中部地區苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義榮服處、臺中榮總、埔里、嘉義分院、清境、武陵、福壽山農場及投資事業等會屬機構首長、軍方及榮民(眷)代表等共60餘人參加祭典，在鳴炮、上香、獻花、獻果、獻爵、三獻禮之後，恭讀祭文表達對亡故榮民無盡之哀思。

李文忠率全體與祭代表向亡故榮民靈位行三鞠躬禮，祭典於簡單隆重圓滿結束後，李文忠向參加祭典的榮民(眷)們一一握手寒喧問好，表達輔導會關懷之意，參與的榮民(眷)及家屬均表示感謝輔導會的用心，讓他們覺得相當窩心。

值得一提的是，禮成後有多位伯伯以部隊敬禮的方式向亡故的榮民表達最深摯的敬意，令人動容。

▲李文忠率全體與祭代表向亡故榮民靈位行三鞠躬禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.24）

李文忠表示，榮民早期隨軍來台，退伍後又參與各項重大建設，對國家貢獻良多，為表示尊崇與追思，因此每年於中元節前夕，輔導會皆於全台北中南東各地區，為亡故榮民舉辦祭悼典禮，每位與祭同仁均懷以崇功報勳嚴謹心態，緬懷亡故榮民英靈永安、忠貞垂範。

隨後，李文忠率服務照顧處李毓錫專門委員及就學就業處劉美蓉副處長到彰化榮服處與職員工座談，透過第一線服務人員相互交流實務經驗，瞭解推動現況與建言，以期各項服務政策貼近退除役官兵實際需求。

會中李文忠提出，為有效協助退除役官兵就業，輔導會推動「促進退除役官兵穩定就業方案」(推介及訓後就業穩定津貼)，經過兩年試辦，成效良好，為協助退除役官兵適應民間職場，進而能穩定就業，增加社會競爭力，目前已函請行政院積極爭取同意再行試辦三年。