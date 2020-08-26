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影／彰化縣第15家觀光工廠「織夢樂園」　傳承發揚

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-26 20:50:00

▲「織夢樂園」通過經濟部觀光工廠評鑑，開發設計超人氣文創商品，並打造織夢樂園觀光工廠，藉由親子手作溫度埋下小朋友追夢的種子。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲「織夢樂園」通過經濟部觀光工廠評鑑，開發設計超人氣文創商品，並打造織夢樂園觀光工廠，藉由親子手作溫度埋下小朋友追夢的種子。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
國內外遊客瘋迷觀光工廠的遊氣正旺，彰化觀光工廠家數位居全國第3名，北斗鎮最新景點「織夢樂園」通過經濟部觀光工廠評鑑，今(26)日彰化縣長王惠美參訪織夢樂園，讚許宏尚織帶公司第二代蘇宏韋，將織造產業引進新的元素，打造織夢樂園觀光工廠，成為彰化縣第15家觀光工廠。

▲織帶工廠已經營30餘年，希望由年輕人接手轉型經營文創類的物品並結合傳統產業，發揚織帶相關行業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲織帶工廠已經營30餘年，希望由年輕人接手轉型經營文創類的物品並結合傳統產業，發揚織帶相關行業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
王惠美表示，北斗鎮新增一家觀光工廠「織夢樂園」，前身係由第一代蘇秋楓於民國80年草創之初向銀行借貸一百萬，買了六台高速機臺開始生產，其生產相關織帶產品行銷世界各國，後來將重心轉往主力產品「識別證帶」的開發，第二代於5年前回家接手父親事業，並且取得臺灣製MIT微笑標章認證，並且朝向觀光工廠的夢想轉型。

▲AR及VR動感遊戲區等體驗，歡迎鄉親共襄盛舉前來參訪織夢樂園觀光工廠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲AR及VR動感遊戲區等體驗，歡迎鄉親共襄盛舉前來參訪織夢樂園觀光工廠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
王惠美說，觀光工廠內展示著從傳統的織造業到現代自動化的織造產業，讓前來的觀光客瞭解其製造過程、DIY創意體驗、AR及VR動感遊戲區等體驗，歡迎鄉親共襄盛舉前來參訪織夢樂園觀光工廠。

蘇秋楓說，織帶工廠已經營30餘年，希望由年輕人接手轉型經營文創類的物品並結合傳統產業，發揚織帶相關行業，而且轉型為觀光工廠可以促進地方繁榮與觀光事業，也歡迎全國朋友前來體驗織夢樂園，會有異想不到的驚喜。

▲館內絢麗奪目遊樂園感的設計場景有DIY活動體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲館內絢麗奪目遊樂園感的設計場景有DIY活動體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
蘇宏韋表示，當初將織造產業轉型成立「織夢樂園 Lanyard Paradise」觀光工廠，目的是希望活絡在地觀光，宏尚織帶公司主要產品有包含識別證套、掛帶、小型禮贈品，希望全國好朋友來到織夢樂園觀光工廠，瞭解織帶禮品產業的製成技術，館內絢麗奪目遊樂園感的設計場景有DIY活動體驗、虛擬實境體驗區、下午茶餐廳、卡通人物馬戲團情境、VR動感遊戲區等，是網美熱門拍照打卡的織夢樂園。

 

關鍵字

織帶 織夢樂園 識別證帶 DIY創意體驗 觀光工廠 動感遊戲區

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