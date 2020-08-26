影／2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑　成績出爐

彰化市農會從民國92年開始輔導果農在香山里轉作咖啡後，咖啡產銷班成員34人，種植面積40公頃，為提升種植技術及咖啡豆、烘焙品質，市農會除不斷補助添購各項設備外，也積極安排各項課程及舉辦咖啡評鑑﹔農會總幹事白閔傑說，目前已連續辦理九屆國產咖啡評鑑，去年更被指定舉辦全國評鑑賽。
今年有來自全縣各咖啡產區的41件國產精品咖啡豆將接受專業評審團評鑑，評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎，獲獎咖啡農將代表彰化縣參加「109年臺灣國產精品咖啡豆評鑑」全國賽，相信可以讓彰化縣咖啡揚名全國，本次得獎農友將於10月31日彰化市農業產業文化活動會場上隆重頒獎，
市農會盧永泉主任指出，為求公平，共邀請了70名評鑑師，遴選24位擔任初賽評鑑，總決賽則再選出12位，對進入決賽的咖啡豆進行評鑑及杯測，而報名的咖啡豆也事先電腦亂數編碼過，讓評鑑師只認豆不認人。
本次評鑑分為種植組及戶籍組，合計共有41支生豆送件參賽，包括31支水洗處理法、6支日曬處理法、4支蜜處理法，樣品繳交後由主辦單位隨機編碼密封，評審團隊參考SCA美國精品咖啡協會標準辦理評審作業，分為生豆物理篩選及杯測評鑑，杯測評鑑分為初賽和決賽，評審以香氣、風味、醇度等10種項目評分。
入選成績如下：種植組:特等獎1位-余偉銓、頭等獎1位-張智凱、貳等獎2位-林忠義及鄭志豪、參等獎3位-張文邦、鄭錫鴻及張明福、優質獎3位-林瑞東、廖文雄及李添榕；戶籍組：特等獎1位-楊惟然、頭等獎1位-許國華、貳等獎2位-鄭昭明及吳昇峯、參等獎3位-林文政、林福傳及林明珍、優質獎3位-蔡裕昌、郭慧英及鄭錫鴻。