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影／2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑　成績出爐

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-26 20:30:00

▲2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑於彰化市農會進行決選，今年有來自全縣各咖啡產區的41件國產精品咖啡豆將接受專業評審團評鑑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑於彰化市農會進行決選，今年有來自全縣各咖啡產區的41件國產精品咖啡豆將接受專業評審團評鑑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
「2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑」由茶業改良場劉千如副研究員及陳嘉峻老師協同感官技術評審們，在參賽41支咖啡生豆中，經過生豆物理篩選及杯測評鑑之初賽及決賽，最後入選的由12位評鑑師選出優勝咖啡得獎者；獲獎咖啡農將代表彰化縣參加「109年臺灣國產精品咖啡豆評鑑」全國賽。

▲今年有來自全縣各咖啡產區的41件國產精品咖啡豆將接受專業評審團評鑑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲今年有來自全縣各咖啡產區的41件國產精品咖啡豆將接受專業評審團評鑑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
彰化市農會從民國92年開始輔導果農在香山里轉作咖啡後，咖啡產銷班成員34人，種植面積40公頃，為提升種植技術及咖啡豆、烘焙品質，市農會除不斷補助添購各項設備外，也積極安排各項課程及舉辦咖啡評鑑農會總幹事白閔傑說，目前已連續辦理九屆國產咖啡評鑑，去年更被指定舉辦全國評鑑賽。

今年有來自全縣各咖啡產區的41件國產精品咖啡豆將接受專業評審團評鑑，評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎，獲獎咖啡農將代表彰化縣參加「109年臺灣國產精品咖啡豆評鑑」全國賽，相信可以讓彰化縣咖啡揚名全國，本次得獎農友將於10月31日彰化市農業產業文化活動會場上隆重頒獎，

▲入選的由12位評鑑師一一選出優勝咖啡得獎者；獲獎咖啡農將代表彰化縣參加「109年臺灣國產精品咖啡豆評鑑」全國賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲入選的由12位評鑑師一一選出優勝咖啡得獎者；獲獎咖啡農將代表彰化縣參加「109年臺灣國產精品咖啡豆評鑑」全國賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
市農會盧永泉主任指出，為求公平，共邀請了70名評鑑師，遴選24位擔任初賽評鑑，總決賽則再選出12位，對進入決賽的咖啡豆進行評鑑及杯測，而報名的咖啡豆也事先電腦亂數編碼過，讓評鑑師只認豆不認人。

本次評鑑分為種植組及戶籍組，合計共有41支生豆送件參賽，包括31支水洗處理法、6支日曬處理法、4支蜜處理法，樣品繳交後由主辦單位隨機編碼密封，評審團隊參考SCA美國精品咖啡協會標準辦理評審作業，分為生豆物理篩選及杯測評鑑，杯測評鑑分為初賽和決賽，評審以香氣、風味、醇度等10種項目評分。

▲「2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑」由茶業改良場劉千如副研究員及陳嘉峻老師協同感官技術評審經過生豆物理篩選及杯測評鑑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲「2020彰化縣國產精品咖啡豆評鑑」由茶業改良場劉千如副研究員及陳嘉峻老師協同感官技術評審經過生豆物理篩選及杯測評鑑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
入選成績如下：種植組:特等獎1位-余偉銓、頭等獎1位-張智凱、貳等獎2位-林忠義及鄭志豪、參等獎3位-張文邦、鄭錫鴻及張明福、優質獎3位-林瑞東、廖文雄及李添榕；戶籍組：特等獎1位-楊惟然、頭等獎1位-許國華、貳等獎2位-鄭昭明及吳昇峯、參等獎3位-林文政、林福傳及林明珍、優質獎3位-蔡裕昌、郭慧英及鄭錫鴻。

 

關鍵字

評鑑師 杯測評鑑 咖啡豆 咖啡豆評鑑 生豆物理篩選 生豆 烘焙

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