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推動共好社宅　中市府至今動工近2千戶

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-27 17:30:00

▲市長盧秀燕上任後，社會住宅至今已新增開工1997戶(圖／都發局提供2020.8.27)
▲市長盧秀燕上任後，社會住宅至今已新增開工1997戶(圖／都發局提供2020.8.27)
台中市政府全力推動社會住宅，除向中央爭取政策與預算支持，市府也努力進行完善規劃，107年以前台中市社會住宅動工數約1771戶，市長盧秀燕上任後，至今已新增開工1997戶，後續還有千餘戶社宅案件正進行招標作業。

中央住宅政策核心目標為「8年推出 20 萬戶社會住宅（興建 12 萬戶、包租代管 8 萬戶）」，台中市分配戶數約為1萬戶。截至109年7月底，查六都社會住宅興辦戶數統計表，台中市第一階段興辦戶數為5,008戶，已新建完工戶數為891戶，執行率18%，位居六都第三名。

市府都發局指出，107年以前，社會住宅動工案件共計6案(約為1,771戶，光正一期、南屯精科段、育賢一期、北屯北屯段、北屯同榮段、梧棲三民段)；自盧市長上任後，市府在108年動工案件共4案(約為1,897戶，育賢二期、尚武段、安康二期、南屯建功段)，該年新增已完工戶數為391戶，分別為大里光正段一期(201戶)及南屯精科段(190戶)社會住宅；109年太平育賢一期(300戶)完工、入住，預計109年動工的案件有規劃100戶的東區東勢子段社宅，且規劃250戶的太平育賢段三期、160戶的太平永億段、230戶的大里光正段二期、400戶的西屯惠來厝段已經在辦理招標作業，後續將擇期舉行開工。此外，海線指標性的社宅案件梧棲三民段預計於110年完工、入住。

都發局表示，目前第二階段已新增西屯國安段、烏日新榮和段等2處基地，刻正辦理專案管理作業及西屯國安段統包工程發包，預計加快興建效率可再增加770戶住宅單元，後續也將持續盤點區位、面積適宜基地，並已於109年7月與中央開會達成共識，將相關基地納入第二階段興辦標的，共同達成1.2萬戶社會住宅目標、攜手共好。

關鍵字

台中市政府 社會住宅 中市府都發局 盧秀燕

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