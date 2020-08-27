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新興毒品供應鏈　內埔警破獲毒品喵喵工廠及下游包分裝場

記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-08-27 16:40:31

▲新興毒品種類繁多，毒品咖啡包的主要原料之一為學名甲基甲卡西酮(俗稱喵喵)的第三級管制毒品。（圖／內埔警分局提供 , 2020.08.27）
▲新興毒品種類繁多，毒品咖啡包的主要原料之一為學名甲基甲卡西酮(俗稱喵喵)的第三級管制毒品。（圖／內埔警分局提供 , 2020.08.27）
新興毒品種類繁多，其中又以毒品咖啡包為大宗，而毒品咖啡包的主要原料之一為學名甲基甲卡西酮(俗稱喵喵)的第三級管制毒品，時值暑假期間，內埔警分局除加強網咖、KTV等青少年易聚集場所巡邏臨檢之外，更積極強化打擊毒品能量、截斷毒品供應來源，以避免新興毒品戕害青少年身心健康。

▲警方查獲廖男(65年次)及製毒反應爐6組及化學原料液體3桶，查獲製毒工具1批及成品毒品甲基甲卡西酮(喵喵)及毒品先驅原料等物品。（圖／內埔警分局提供,
▲警方查獲廖男(65年次)及製毒反應爐6組及化學原料液體3桶，查獲製毒工具1批及成品毒品甲基甲卡西酮(喵喵)及毒品先驅原料等物品。（圖／內埔警分局提供, 2020.08.27）
內埔警日前偵辦毒品案，溯源查知屏東縣萬巒鄉沿山地區一農舍內有製毒情事，從遠處即聞到濃烈的化學刺鼻臭味，經蒐證完備後報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

承辦警深夜埋伏發現有一貨車載運製毒工具欲離去，見機不可失，遂尾隨該貨車，停等紅燈時前後包夾，當場查獲廖男(65年次)及貨車上製毒反應爐6組及化學原料液體3桶，同步前往農舍搜索，查獲製毒工具1批及成品毒品甲基甲卡西酮(喵喵)及毒品先驅原料等物品(總重約25312公克)。

▲警方於新北市新莊區查獲共犯林嫌(67年次)1人，現場查扣毒品咖啡包分裝工具、甲基甲卡西酮及毒品咖啡包等物品。（圖／內埔警分局提供,
▲警方於新北市新莊區查獲共犯林嫌(67年次)1人，現場查扣毒品咖啡包分裝工具、甲基甲卡西酮及毒品咖啡包等物品。（圖／內埔警分局提供, 2020.08.27）
查獲廖嫌後，警方緝而不捨偵查，掌握位於新北市新莊區的下游咖啡包分裝工廠，向屏東地方法院聲請搜索票核准後，於新莊處所查獲共犯林嫌(67年次)1人，現場查扣毒品咖啡包分裝工具1批、甲基甲卡西酮1包及毒品咖啡包10包等物品。歷經約4個月的偵查時間，從上游的甲基甲卡西酮製毒工廠、追到下游的咖啡包分裝工廠，一舉瓦解整個製毒集團。

新興毒品常以各式新穎包裝及外觀吸引施用，加上毒品成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例，分局長蔡耀順呼籲青年朋友切勿好奇嘗試，毀了身體健康之外，更可能身陷囹圄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字

新興毒品 內埔 破獲 供應鏈 工廠

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