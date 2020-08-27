新興毒品供應鏈　內埔警破獲毒品喵喵工廠及下游包分裝場

內埔警日前偵辦毒品案，溯源查知屏東縣萬巒鄉沿山地區一農舍內有製毒情事，從遠處即聞到濃烈的化學刺鼻臭味，經蒐證完備後報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。
承辦警深夜埋伏發現有一貨車載運製毒工具欲離去，見機不可失，遂尾隨該貨車，停等紅燈時前後包夾，當場查獲廖男(65年次)及貨車上製毒反應爐6組及化學原料液體3桶，同步前往農舍搜索，查獲製毒工具1批及成品毒品甲基甲卡西酮(喵喵)及毒品先驅原料等物品(總重約25312公克)。
查獲廖嫌後，警方緝而不捨偵查，掌握位於新北市新莊區的下游咖啡包分裝工廠，向屏東地方法院聲請搜索票核准後，於新莊處所查獲共犯林嫌(67年次)1人，現場查扣毒品咖啡包分裝工具1批、甲基甲卡西酮1包及毒品咖啡包10包等物品。歷經約4個月的偵查時間，從上游的甲基甲卡西酮製毒工廠、追到下游的咖啡包分裝工廠，一舉瓦解整個製毒集團。
新興毒品常以各式新穎包裝及外觀吸引施用，加上毒品成分複雜，身體往往無法負荷多樣毒性，國內外更不乏施用新興毒品猝死的案例，分局長蔡耀順呼籲青年朋友切勿好奇嘗試，毀了身體健康之外，更可能身陷囹圄。
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