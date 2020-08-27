60年外配結褵歡度鑽石婚　華山基金藝起送愛到偏鄉

張阿嬤是印尼籍外配，60年前隻身飄洋過海來台灣下嫁比她小8歲的范阿公，阿嬤現年已90高壽了，兩人雖鶼鰈情深，卻未生一男半女，直到30年前才收養一名養子，目前在北部工作謀生，但經常返家探望，一家和樂融融；張阿嬤60年來從未返印尼家鄉，老家的親戚也毫無聯繫，阿嬤雖能講一口流利台語，但因口音因素，很少與人交談，年老後仍持續撿拾回收過生活。
華山基金會雲林區為了陪同阿公阿嬤歡度鑽石婚紀念，特在祖父母節前夕的今（27）日上午，在古坑鄉永昌村張阿嬤家中，舉辦「藝起送愛到偏鄉」的公益活動，邀請台灣閃亮之星棒球隊隊員的藝人許效舜和江宏恩，前來把歡樂親自帶到古坑老寶貝家中並獻上祝福。
縣長張麗善表示，非常感謝華山基金會，針對雲林縣境內失智、失能、失依的長者前輩，給予無微不至的照顧，也感謝閃亮之星明星棒球隊，連續四年來到雲林縣，透過球賽募款來幫助華山基金會，也照顧到我們長者前輩；今年雖因疫情關係，沒有辦法順利來舉辦公益棒球賽，但明星棒球隊藝人許效舜，還有江宏恩，今也以行動蒞臨雲林，與我們一同關心偏鄉長者前輩。
藝人許效舜表示，今天非常開心能夠再次到雲林來，因為這麼多長輩，我們幾年來跟他們相處，其實都有感情了，明星棒球隊一直秉持著關懷偏鄉長輩，希望帶給這些老人他們的尊重、被關注度，他們的亮點能幫他們看到，因為華山基金會一直幫助偏鄉所有需要幫忙的這些長輩們，他們的生活起居照顧的無微不至，所以我們沒有第二句話，勇往直前，一直支持這個活動，直到永遠。