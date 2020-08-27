影／驚！七夕情人節　短裙女蹲在鐵軌與自強號擦身

短裙女子是尿急或是喝醉酒？挑一名身穿短裙的女子不顧警鈴已經響起柵欄也已經放下了，闖進花壇一處平交道，還蹲在鐵軌上，等到自強號開過去，和她擦身而過，她才站起身離去，台鐵說，短裙女的行為危險也違規，將調閱監視器查出身分，依規定開罰。

▲一名身穿短裙的女子不顧警鈴已經響起柵欄也已經放下了，闖進花壇一處平交道。（民眾提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.27）

花壇鄉花秀路平交道在七夕情人節傍晚出現一齣驚險畫面，一名時尚短裙女在警笛聲響起柵欄放下時，突然走到平交道鐵軌上，在平交道停等的車輛駕駛猛按喇叭示警，女子仍不為所動，就在自強號即將撞上之際，女子又趕忙起身離開。

此時一自強號列車驚見駕駛急煞，連鐵軌上的車輪都冒出白煙，驚險瞬間全部被後方車輛的行車紀錄器拍下，事發正好是七夕情人節，有民眾認為該女不像是想不開，反而像是惡作劇。

▲平交道警鈴聲正好響起，柵欄放下， 1名著高跟鞋、打扮時尚的短裙女子從對面大剌剌通過平交道。（民眾提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.27）

目擊駕駛指出，當時是傍晚的時間他開車載小孩行經花壇鄉花秀路平交道時，平交道警鈴聲正好響起，柵欄放下，她停車等候，突然間發現1名著高跟鞋、打扮時尚的短裙女子從對面大剌剌通過平交道，卻在走到平交道中間時停下，蹲在鐵軌上。

她與現場其他車輛駕駛都發現，被此景象嚇傻，她還猛按喇叭示警，身旁小孩頻說：「好可怕！」婦人還要小孩「把眼睛閉起來」，隨著自強號列車逼近，駕駛大聲尖叫，此時，該女子居然從容地起身，在自強號即將撞上之際離開，自強號也緊急煞車，一度因急煞車輪冒白煙，該名女子卻若無其事的扳開柵欄後繼續往前走。

目擊駕駛表示，她跟小孩都快被嚇到留下陰影，柵欄已經放下，女子卻還蹲在鐵路上對列車嬉鬧，車長已經鳴笛到踩煞車冒煙停下，女子居然若無其事的走離，儘管以角度來看，列車是北上軌道，女子蹲在南下軌道，但還是有撞上的可能，女子打扮很時尚，看不出來有精神方面的問題，她跟小孩都去收驚。

▲該女子居然從容地起身，在自強號即將撞上之際離開，卻若無其事的扳開柵欄後繼續往前走。（民眾提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.27）

目擊駕駛說，當下女子蹲坐的是南下鐵道，而該輛自強號則是北上列車，幸未真撞上女子，目擊駕駛見到女子沒事，鬆了一口氣之餘；究竟該女子行為動機為何，是尿急或一時失戀想不開、是單純的惡作劇？台鐵說，該女子行為既危險又違規，已經通報鐵路警察局，調閱監視器要查出身分，依法開罰。