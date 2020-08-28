中市廍子國小用「臨時電」　議員協助「電力十足」

曾朝榮表示，北屯區人口數至今年7月底止，共有28萬5千381人，其中，廍子里就有1萬6千197人，廍子里是台中人口成長最快的地區之一，鄰近的軍功與建功國小因校地已無法新建校舍容納新進學生，為緩解人口壓力，他積極爭取於景賢路與環中東路口設立廍子國小，前年底動工興建，今年度開始招生，共招收 1年級7個班，計175位學生。
莊競程指出，立法院休會期間，他與曾朝榮服務處主任曾咨耀馬不停蹄拜訪北區、北屯區中小學，了解教育第一線的需要，也彙整各項需求向中央爭取經費。廍子國小校長張榮林反映，8月31日學校開學正式上課，但目前仍使用「臨時電」，造成許多不便，希望趕在開學前有正常電力可以使用。
張榮林說，目前學校各項安全檢查都合格，只有台電供電申請時程稍晚，沒有正常電力，冷氣機與空調無法正常開啟，沒有一個好的學習環境，既不方便又不安全，目前天氣高溫炎熱，無法使用冷氣，嚴重影響教學品質，非常感謝莊立委與曾議員的協助，讓學生有好的學習環境。
曾朝榮表示，現代社會，沒電什麼都動不了，面對開學在即，廍子國小卻仍使用「臨時電」，既不經濟且電力也不足，經協調台電公司全力配合趕工，從架設電纜、裝置開關和變壓器等至檢驗送電一氣呵成，終於在28日正式供電，讓廍子國小開學後用電無虞。
此外，張榮林說，因原物料上漲，以及學校增設地下避難設施，導致經費不足，目前缺乏運動場及體育設施，亟需協助。
曾朝榮表示，將建請市府寬列預算；至於不足部分經費，莊競程也說，會協助向教育部爭取補助。