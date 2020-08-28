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破獲毒史最大走私案　總重量達1公噸「市價上百億」

記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-08-28 17:54:51

▲警檢調海巡人員在該漁船後方漁艙起獲大宗毒品走私。（圖／檢警調海巡提供 , 2020.08.28）
▲警檢調海巡人員在該漁船後方漁艙起獲大宗毒品走私。（圖／檢警調海巡提供 , 2020.08.28）
檢警調海巡聯手破獲史上最大宗毒品走私案，光是一級毒品海洛因磚就高達1020塊、毛重395公斤，還有安非他命600包、重量645公斤，總重量達1公噸，市價上百億，並逮捕神秘大毒梟黃大彰，成功阻斷金三角最大供毒通道今(28)日聯合召開記者會，由法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗和最高檢察署檢察總長江惠民等人共同主持。

▲查扣第一級毒品海洛因毛重395公斤（共1020塊）。（圖／記者黃正忠攝,
▲查扣第一級毒品海洛因毛重395公斤（共1020塊）。（圖／記者黃正忠攝, 2020.08.28）
警檢調海巡指出，屏東東港及一艘「滿」字號的漁船今年4月11日從恆春出海，在海上接駁毒品準備載運返港，警檢調海巡人員在該漁船後方漁艙起獲共重約1公噸的安非他命及海洛因，專案小組先獲運輸毒品之船長黃勝雄（58年次）、黃勝萬（66年次）兩兄弟及兩名外船魚工共4人（第一層上游）。

4月28日循線逮捕仲介漁船交通之犯嫌陳文張（50年次）及黃淑君（63年次）夫婦等2人到案（第二層上游），另於5月2日拘提媒介毒品貨源之犯嫌陳先境（61年次）到案（第三層上游），經持續追查在台統籌策劃走私毒品之主謀，於6月8日在屏東縣恆春鎮中正路將主嫌黃大彰（53年次）查緝到案（第四層上游），各犯嫌訊後均坦承犯行並裁定收押禁見。

▲查扣安非他命毛重645公斤（600包），（圖／記者黃正忠攝,
▲查扣安非他命毛重645公斤（600包），（圖／記者黃正忠攝, 2020.08.28）
這次國內檢警調和海巡等單位共計查獲查扣第一級毒品海洛因毛重395公斤（共1020塊）約可供4千萬人吸食，第二級毒品安非他命毛重645公斤（共600包）約可供6千萬人吸食及安非他命毛重645公斤（600包，可供千萬人吸食），總重量達1公噸市值達逾百億，為國內毒品走私最大宗紀錄。

本案查獲主嫌黃大彰為金三角臺籍最高端毒泉，且在國內外低調行走多年，具有東南亞大宗毒品採購及運輸之重要管道資源，係毒品走私之最上游角色，查緝到案徹底斷絕金三角跨境走私最大運毒管道。

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毒梟 毒史 走私 百億 金三角

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