破獲毒史最大走私案　總重量達1公噸「市價上百億」

警檢調海巡指出，屏東東港及一艘「滿」字號的漁船今年4月11日從恆春出海，在海上接駁毒品準備載運返港，警檢調海巡人員在該漁船後方漁艙起獲共重約1公噸的安非他命及海洛因，專案小組先獲運輸毒品之船長黃勝雄（58年次）、黃勝萬（66年次）兩兄弟及兩名外船魚工共4人（第一層上游）。
4月28日循線逮捕仲介漁船交通之犯嫌陳文張（50年次）及黃淑君（63年次）夫婦等2人到案（第二層上游），另於5月2日拘提媒介毒品貨源之犯嫌陳先境（61年次）到案（第三層上游），經持續追查在台統籌策劃走私毒品之主謀，於6月8日在屏東縣恆春鎮中正路將主嫌黃大彰（53年次）查緝到案（第四層上游），各犯嫌訊後均坦承犯行並裁定收押禁見。
這次國內檢警調和海巡等單位共計查獲查扣第一級毒品海洛因毛重395公斤（共1020塊）約可供4千萬人吸食，第二級毒品安非他命毛重645公斤（共600包）約可供6千萬人吸食及安非他命毛重645公斤（600包，可供千萬人吸食），總重量達1公噸市值達逾百億，為國內毒品走私最大宗紀錄。
本案查獲主嫌黃大彰為金三角臺籍最高端毒泉，且在國內外低調行走多年，具有東南亞大宗毒品採購及運輸之重要管道資源，係毒品走私之最上游角色，查緝到案徹底斷絕金三角跨境走私最大運毒管道。
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