吞食困難有可能「食道癌 」　要趕快檢查

54歲曾先生，從年輕就有抽煙和喝酒的習慣，從未有任何不適的症狀，在朋友的邀約下到大里仁愛醫院做身體健康檢查，在無痛胃鏡的窄頻影像檢查中，發現一公分的食道病變，界線明確的棕色區域，併有不規則的微細血管型態，予以切片檢查，病理報告顯示為早期食道癌。

消化內科主治醫師黃冠智表示，食道癌早期不痛不癢，因食道黏膜並沒有「感覺接受器」，因此當腫瘤尚未發生下黏膜侵犯時，幾乎都是沒有感覺，而當出現體重減輕、貧血、吞嚥困難或是出血而就醫發現時，已是中晚期，食道癌的男女比例為16：1，容易導致食道癌的高危險因子為抽菸、喝酒、吃檳榔，長時間食用下，任一項都會剌激局部黏膜產生病變，三者共用危險性高達195倍之多。

黃冠智説，目前最有效的檢査方式，是透過消化內科醫師執行胃鏡檢查，搭配光學模式與染色內視鏡，讓診斷效果最大化，食道癌依據腫瘤侵犯部位，大致分為四期，治療的方式以及存活率因期別而個有不同；高風險族群如個案曾先生為第一期食道癌，僅能以定期胃鏡檢查或運氣好意外發現，此時腫瘤尚未侵犯到肌肉層，可以利用內視鏡黏膜下切除術把病變處完全刮除，5年以上存活率達70～80%。

黃冠智進一歩説明，

內視鏡一般是以白光來觀察，

窄頻影像(NBI)以濾光器濾掉紅光，並窄化頻寬限於藍光415 nm及綠光540 nm。這些調整過的光源只能穿透淺層的黏膜，藍光主要被血紅素吸收而凸顯表面微血管型態，綠光則穿透較深而凸顯較深層的血管，觀察黏膜病變；而腫瘤組織會增加血管性，改變血管的型態，故窄頻影像可運用於鑑別腫瘤性病變，及預測侵犯深度。

而哪些為食道癌的高危險族群而需要定期追蹤胃鏡呢？黃冠智醫師提醒有食道癌家族病史、菸酒檳榔習慣超過10年，或是曾經罹患頭頸癌（下咽癌、口腔癌）患者，終其一生有20～30%會發生食道癌，建議每年都要定期接受胃鏡檢查。

胃鏡檢查切片診斷為第一期食道癌的曾先生，經轉診至醫學中心做內視鏡超音波評估

內黏膜下層情形，再實行內視鏡黏膜下剝離術給予切除，術後狀況良好。