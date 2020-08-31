影／幫長輩穿暖襪、擦洗腳　祖孫共學趣

今（31）日就是開學日，員林市最多人的小學–員林國小國小一早校門口就湧現爆量人、車潮，為了迎接這群新鮮人，員林國小今年特別結合祖父母節舉辦「大手牽小手祖孫共學趣」主題開學迎新儀式，讓將近300位新生開心適應新的學習環境。

▲開學日，員林市最多人的小學–員林國小國小一早校門口就湧現爆量人、車潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

迎新活動是由曾經連續多次拿下全國賽及縣賽佳績，由指揮張登翔老師帶領音樂班管樂團的精彩演出揭開序幕，氣勢磅礡，接著校長蕭勝斌隆重地歡迎每位長輩，並向家長及小朋友逐一介紹一年級導師跟長官來賓，這也是親師們的第一類接觸。

緊接著迎新儀式的重頭戲「幫長輩穿暖襪」登場，縣長王惠美蒞臨時剛好趕上，成為小朋友們邀請的座上貴賓，一起讓小朋友幫忙擦洗腳腳，大小朋友親子們最後還來個愛的擁抱，場面溫馨令人感動萬分。

第一次享受孫子服務洗腳穿襪的黃張綠枝阿嬤說，孫子上學前在家裡是唯一的小公主，希望她上學接受學校教育可以快快「長大」，現場更有許多小朋友也都是第一次幫長輩洗腳，他們對這初體驗感到很有趣，還童言童語說，「回家要再洗」。

校長蕭勝斌表示，這次活動要感謝彰化縣各級學校家長會聯合會陳凱榮理事長及理監事團隊的用心規劃號召，發起幫長輩(父母、祖父母)穿襪子活動，藉由聯合會的安排，讓我們的孩子學習勇於表達對長輩的尊敬與感恩，以闡揚孝道弘揚祖父母節的真諦。

▲員林國小今年特別結合祖父母節舉辦「大手牽小手祖孫共學趣」主題開學迎新儀式，讓家長對孩子的校園生活能放心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.31）

陳凱榮表示，發起這場「幫長輩穿襪子活動」，是基於提倡孝道，讓子女或孫子表達對長輩感恩之情，今年全縣有50多所學校響應參加，參與人數多達6500多人，遠遠超過原先預計募集的3000雙襪子，贊助單位慷慨解囊自動加碼，只為了讓關心我們的長輩與孩子的親密互動與感恩孝親行動加乘。

彰化縣MIT織襪業者得展棉業Easyfit除臭襪執行長張惠英也是活動發起人之一，她表示，能夠提供一點點的心意，讓晚輩為長輩洗腳、擦腳、穿襪子、愛的抱抱，這麼暖心、窩心又貼心的行動何樂而不為。