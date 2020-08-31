影／鹿港地藏王廟「放水燈－重現鹿港風華」祭水靈儀式

王惠美說，鹿港地藏王廟創建於清康熙2年（西元1663年），歷史悠久，是彰化縣定古蹟，在許主委帶領之下不斷將傳統習俗傳承，祭水靈放水燈的意義最主要讓孤魂水靈能夠上岸，並接受法會誦經超渡，讓祂們離苦得樂，早日超渡。
鹿港地藏王廟主任委員許森樹說，鹿港地藏王廟有一百多年文化歷史，放水燈、祭水靈、做功德，已經實行15年，以往是在農曆7月1日放水燈，後來改為農曆7月13日至15日做3天法會。放水燈、祭水靈是一種古文化，是要將一些無主的水靈牽起，讓祂們離苦得樂，現在全台各地無論高雄、台北各地信眾都很踴躍，水燈做的很精密，看起來嘆為觀止，現在約有50-60艘，每艘造型都不同，顯現各界善心大德很有熱情與愛心。
鹿港北有天后宮，南據有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心，鹿港地藏王廟主祀地藏王菩薩，配祀境主尊神，註生娘娘及十殿閻君，過去總有人誤認地藏王廟為陰廟，其實地藏王廟中主祀地藏王菩薩，由於掌管的是善惡靈魂，並統帥十殿閻君，謂為陽神管陰間。
鹿港在地人會於初一、十五或誕辰日前來朝拜，而中元普渡時節地藏王廟香火鼎盛，祭典隆重，平日緊閉的大門，也會在此時敞開放庵，並施「盂蘭盆會」，直至入夜收庵。
鹿港地區發展甚早，早年是為重要的商港，因交通水路險惡，常有水難喪生者，因此，地藏王廟每年皆固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒紙船，點燃紙燈放於溪中，任其漂流入海。放水燈的目的是照引水中孤魂水靈能上岸，找到可以宴請祂們的地方，享用祭品並接受超渡，並且保佑鹿港能夠風華再現，儀式樸素典雅，為信眾祈安延壽、消災植福，頗有教化人心的意味。
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