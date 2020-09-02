疫情趨緩　高雄捷運及輕軌運量回升

經高雄捷運公司統計，輕軌從疫情期間日運量不到2000人次，目前已大幅回升到8月份日均運量已達8,495人次，快接近去年年度日運量9,167人次之水準，統計至8月底，輕軌自通車以來的累積搭乘人數已經突破一千萬達到1,172萬人次；而捷運方面在暑假七、八月期間，日平均運量已經從疫情最慘澹時期的將近腰斬，恢復到八月份日運量達14.5萬人次，雖仍約比去年同期減少19.9%，但整體運量提升已經是連三個月正成長。
特別是高雄輕軌串聯亞洲新灣區各特色景點，包括近期最夯的大港橋旋轉秀、駁二特區及棧二庫等，鄰近商家都可以明顯感受到暑假期間藉由便捷的輕軌運輸，帶來久違的人潮商機，而接下來高雄流行音樂中心也即將於年底啟用，屆時搭乘輕軌也是前往流行音樂中心的最佳選擇。
捷運局表示，捷運與輕軌的運量回升，除了市府與高捷公司努力推出各類行銷方案以及暑假旅遊旺季這兩項因素之外，更重要的是高捷公司配合市府防疫政策，在相關防疫作為、除捷運增設紅外線體溫感測器，以及設備清潔消毒頻率提高等方面從未鬆懈。近期配合搭乘大眾捷運應全程戴口罩之中央政策，捷運站內更新增設76台口罩自動販賣機，高度防疫成本的投入致使民眾與遊客恢復高度的搭乘信心。