鳳山車站被控違法重劃住户拒遷　市府允不強拆

高市地政局表示重劃程序皆依循法令，高市府為配合鳳山鐵路地下化之政策，於102年10月公告都市計畫，將鳳山車站周邊約8公頃土地劃設為車站專用區、道路、廣場及綠地等，並規定以市地重劃方式整體開發，續於105年11月15日公告第85期市地重劃計畫書，陳家先後多次對重劃及地上物處理提起訴願、訴訟，其中涉及都市計畫及重劃計畫書部分經最高行政法院108年10月3日裁定「抗告駁回確定」；陳先生續又聲請釋憲，經109年1月31日大法官會議決議不予受理；另涉及地上物補償費部分，則經高雄高等行政法院108年7月11日駁回，證實85期市地重劃確實依規定合法辦理。
地政局表示，有關重劃區都市計畫道路係配合鐵路地下化永久軌路線及車站站體設置劃設，陳家房屋緊臨鳳山車站及鐵路永久軌，實無道路往北偏移之空間，且重劃前陳家房屋所在土地，陳先生自有土地部分僅約106平方公尺，其餘為使用鐵路局、台糖公司土地約175平方公尺，道路劃設時已儘量優先使用公有土地，而重劃也依法公告辦理分配，陳家依市地重劃相關規定分配重劃後可建築土地。陳家對於都市計畫、市地重劃合法性的質疑而提起訴訟，既經最高行政法院判決駁回確定，自無疑慮，目前陳家對外通行道路並無阻礙，仍可自由進出。
地政局指出，市長陳其邁非常重視土地正義的議題，在上任後也一再囑咐市府員工，執行公務應加強溝通協調，市政府目前沒有任何強制拆遷的計畫，但是目前整個85期重劃區只剩陳先生1戶尚未配合搬遷，因此鳳山車站的環狀道路還有140米長的道路還未開闢，涉及車站行車動線、消防通道規劃等公共利益，市政府會積極持續與陳家溝通。