林明進：其他廠商也有進口大陸口罩　但我不能說

加利公司涉嫌以大陸製口罩混充國家隊，目前全案已經進入司法程序，負責人林明進則是抱怨，其他業者也進口大陸口罩，而且大陸口罩防護率高達99%，品質不比台灣差，因為政府不斷要求增產，他已經受不了，高喊「趕快把我們踢出國家隊」。





檢調人員4日下午將林明進帶回八里工廠展開搜索，案件爆發之後，林明進情緒相當激動，他表示，進口的大陸口罩為工業級，送台灣的紡研所檢驗，防護率高達99%，所以才加上自家公司鋼印「Carry mask」。林明進強調，他願意以公司23年的信譽做賭注，進口的大陸口罩比很多國家隊的產品更好，絕不是拿國人的健康開玩笑，他也質疑為何食藥署不公布這些資料。





林明進也抱怨，就是因為鶯歌和高雄有2間大型國家隊工廠，不願按照當初說好的徵用量繳交，短缺的量占了每天800萬片當中的160萬片，使得其他小廠必須承擔，也有其他業者一樣進口大陸口罩都沒事，至於是哪些業者，他無法透露。





林明進透露，當初被要求在一張空白紙上簽名，事後才知道自己「被同意」繳交46%生產線口罩量給國家隊，質疑被政府騙了，後來7月和8月不斷被要求增產，員工已經快受不了，乾脆「趕快把我們踢出國家隊」。





林明進坦承，自己做了錯誤決定，但不會後悔，因為員工從大年初五一直到現在，幾乎都在工作，每個月最多休息2天，他對員工非常過意不去，他強調，加利公司絕對不是黑金工廠，自己可以承擔法律責任。



