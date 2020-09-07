影／彰化跆拳道美少女　踢出世界青少年國手夢

國立崇實高工跆拳道首位國手吳紓，將於11月代表國家前往巴基斯坦比賽，校長吳貽誠說，體育班三年級吳紓參加2020年世界青少年跆拳道錦標賽決選拔得頭籌，即將代表國家遠赴巴基斯坦參加比賽，以她如此嬌小的體格能有此佳績，祝賀她在國際舞台上能大放異彩。

▲吳紓參加2020年世界青少年跆拳道錦標賽決選拔得頭籌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

崇實高工體育班三年級吳紓，在今年到台北參加「2020年世界青少年跆拳道錦標賽暨具潛力運動」初賽，拿到第一名；接著自七月底到台東參加培訓近一個月，再於八月底至苗栗參加決選，脫穎而出拿下第一名，正式成為國手。

吳貽誠指出，吳紓從4歲就開始接觸跆拳，主因是小時候體弱多病，家人希望藉此能強身健體，並未規劃朝這個方向學習、發展；而次要原因就是家中經營道館，父母都是教練，因此在跆拳世家的環境中成長，自然而然也就在視聽言行中，熟悉了這項技能。

▲崇實高工體育班三年級吳紓即將代表國家遠赴巴基斯坦參加比賽，校長吳貽誠（右）希望她能在國際性比賽中為台灣奪下金牌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

吳紓表示，有次爸爸幫我報名了比賽，我也就傻傻的上去打，沒想到竟然得到了金牌，當時我就覺得好開心好有成就感，想要跟著大哥哥大姊姊一起練習一起比賽。正因為這份成就感，讓我愛上了跆拳！

吳貽誠表示，吳紓參加2020年世界青少年跆拳道錦標賽決選(對練青少年女子組42公斤級)拔得頭籌順利取得國手資格，這是崇實高工體育班創設以來第一位跆拳道國手，不單是崇實之光，希望她能在國際性比賽為台灣奪下金牌。

▲崇實高工體育班吳紓在指導老師陳雅琦的訓練下，即將代表國家遠赴巴基斯坦參加比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

吳紓指出，由於從小就開始接觸跆拳道這項運動，經歷過的挫折真的很多，印象最深刻的就是在高一時膝蓋韌帶受傷；膝蓋對於一個選手來說非常重要，它是支撐腳的重要關節，當時將近2個月都無法練習，也因為受傷導致比賽成績不好，更讓我墜入谷底，這個挫折已經讓我有念頭想要放棄選手生涯。

▲吳紓指出，從小就開始接觸跆拳道這項運動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.07）

吳紓說，心裡的夢想跟實際生活總是有一段落差，每個人都想當上國手，但是認清現實、了解自己、認真努力才是重點。以前總認為國手是夢，現在終於不是夢了，從初選努力到現在，自己能撐過去，真的很開心。