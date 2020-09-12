影／22縣市拒吞瘦肉精　全面發動「顧食安」連署

國民黨彰化縣黨部號召民眾參與「顧食安公投」連署，立法委員謝衣鳳強調，政府應該禁止含瘦肉精豬隻的肉品、內臟及其相關產品進口，捍衛國人健康，讓民眾吃得安心；謝衣鳳及縣黨部主委張錦昆等人都拿著彰化爌肉飯來表達不滿。

▲國民黨中央黨部發起22縣市「顧食安」連署活動，呼籲全民參加連署，遍地開花，來表達對政府的不滿。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

為表達反對含瘦肉精美豬進口的立場，國民黨中央黨部發起22縣市「顧食安」連署活動， 彰化縣黨部今（12）日上午在彰化市三民市場展開連署行動，立委謝衣鳳、縣議員溫芝樺等人均到場，呼籲全民參加連署，遍地開花，來表達對政府的不滿。

張錦昆表示，彰化縣連署站在彰化市三民市場、鹿港鎮豐安診所、和美仁安路傳統早市、溪湖平和街傳統市場等四處，明天將在員林市新生路民眾服務社、田中鎮中州路民眾服務社、溪州公園、二林鎮仁和宮，截至今天中午為止，累積超過2000份連署書，目標1萬份。

▲國民黨中央黨部發起22縣市「顧食安」連署活動，彰化縣黨部在彰化市三民市場展開連署行動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

謝衣鳳表示，先斬後奏，強迫台灣人民接受，別人的孩子，死不完嗎？執政前後完全翻盤是蔡政府給全民的承諾嗎﹖來歷不明的加工品，政府有能力管嗎？讓我們一起連署「顧食安」！

張錦昆表示，開府開放含瘦肉精美豬進口，嚴重影響到小孩、孕婦、老人與心血管疾病者的健康，為顧及全民健康，才舉辦這場連署，籲請全民站出來連署，一起向政府說不，縣議員溫芝樺、市民代表韓德生、吳馬劦玲等人也表示，彰化縣小吃聞名全國，幾乎以豬肉為主要原料，如控肉飯、肉圓等，若含瘦肉精豬肉進口勢必會對產業造成強大衝擊與民眾食安的問題。

▲張錦昆表示，開府開放含瘦肉精美豬進口，嚴重影響到小孩、孕婦、老人與心血管疾病者的健康，為顧及全民健康，才舉辦這場連署。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.12）

謝衣鳳說，含有瘦肉精的美國豬肉要進入台灣，沒有經過立法院的通過，政府用行政命令開放，她在立法院質詢衛生福利部，為何未增加邊境檢查的經費？如何把關？張錦昆及謝衣鳳等人，並拿著彰化知名的小吃爌肉飯，一起高呼「力挺台灣豬、力挺彰化小吃，拒絕含瘦肉精美國豬肉」。