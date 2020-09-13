板橋府中古蹟多　侯友宜要讓後門變前門

新北市長侯友宜13日前往板橋視察林家花園周邊人行環境及景觀改善工程，預計9月20日完工，侯友宜表示，從板橋火車站到府中，就如同由現代都會走到歷史文化古蹟，市府考量城市整體景觀，以「後門變前門」思維推動城市新美學，希望為民眾創造更多觀光休閒去處。
板橋府中美學示範基地是「縣民大道公私有環境改善計畫」的第一階段工程之一，侯友宜指出，該計畫還要改善府中郵局周邊、漢生東路街口、南雅公園周邊人行廊道、華江公園及其人行廊道，還有光華活動中心的拉皮工程，各項工程預計明年3月全部完工。
侯友宜表示，板橋林家花園是新北市最具有代表性的歷史文化古蹟，從板橋火車站到府中，就如同由現代都會走到歷史文化古蹟，市府團隊考量城市整體景觀，以「後門變前門」的思維，推動城市新美學，希望為大眾創造更多的觀光休閒去處。
侯友宜認為，林家花園是其中重要廊道，古蹟本身具歷史價值及文化意義，林家花園圍牆外更是附近居民散步、遊憩的重要場所，因為四周步道部分設施已老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，今年2月工務局已開始改善周邊人行環境及景觀工程，期盼這場傳統與現代互相輝映、匹配，吸引更多人造訪，認識及了解新北市的歷史文化。
侯市長也特別邀請大眾造訪板橋，他說林家花園有最好的表演，在週五、週六晚上有互動光雕及表演藝術，435藝文特區週六、週日下午四點到九點也有音樂、街頭藝人等表演，以及文創市集，歡迎民眾前來體驗府中美學帶來的文化陶冶及歷史省思。
此外，工務局表示，縣民大道二段兩側，包括中山國中、工業區也在積極整合意見中，將透過拉皮、綠美化讓縣民大道成為「新北美學大道」，新美學是侯市長上任後提出的2030六大願景工程之一，期望融合古今新舊，透過軟硬體結合，蒐集市民、地方民代意見，一同翻轉新北城市景觀。