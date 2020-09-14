電信門號小額遊戲點數收購可賺佣金？刑事局：攏係假！

有歹徒常在FACEBOOK上PO廣告貼文，向民眾收購電信門號小額的遊戲點數，且承諾處理民眾交易的電信帳單費用，結果民眾提供點數後就無人回應；刑事局中打偵二隊今(14)日宣佈逮捕陳姓嫌犯，目前清查有近百人受騙，詐騙金額達1百多萬元，隊長徐名谷呼籲若有其他被害人請儘速向警方聯絡。



