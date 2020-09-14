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電信門號小額遊戲點數收購可賺佣金？刑事局：攏係假！

記者鄧力軍/台中報導

calendar_today2020-09-14 13:59:12

電信門號小額遊戲點數收購讓你賺佣金 攏係假！
▲中打中心偵二隊隊長徐名谷呼籲被害人儘速與警方聯絡。(圖/記者鄧力軍攝)

有歹徒常在FACEBOOK上PO廣告貼文，向民眾收購電信門號小額的遊戲點數，且承諾處理民眾交易的電信帳單費用，結果民眾提供點數後就無人回應；刑事局中打偵二隊今(14)日宣佈逮捕陳姓嫌犯，目前清查有近百人受騙，詐騙金額達1百多萬元，隊長徐名谷呼籲若有其他被害人請儘速向警方聯絡。



被害民眾表示在FACEBOOK上看到「電信小額付款可賺額外收入」廣告貼文，加入對方帳號後，對方承諾以2到3折作為佣金報酬向民眾收購電信門號小額之遊戲點數，且負責處理民眾交易之電信帳單費用，民眾遭誘騙提供手機門號回傳所購得之遊戲點數認證碼，或將電信門號及密碼提供犯嫌儲值點數至遊戲帳號後，未收到犯嫌應支付的佣金，且電信小額帳單費用亦未處理，聯繫對方均無回應， 才驚覺遭詐騙。

刑事局中打警方查出於FACEBOOK暱稱「陳華華」、「賴承恩」、「黃少維」、「CHOE WU」、「蘇俊文」、「閻小愷」、「張秉毅」及「陳建銘」等名子均為同一犯嫌使用，專案小組鎖定對象後向臺灣桃園地方法院聲請搜索票獲准，由檢察官指揮將陳嫌追緝到案，查扣金融帳戶、金融卡、手機、電腦及硬碟等證物﹔偵二隊隊長徐名谷呼籲，民眾若遭本案FACEBOOK暱稱詐騙電信小額遊戲點數尚未報案，請檢具相關資料，至居家附近派出所報案。

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