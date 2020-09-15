台中購物節創驚人消費登錄　盧秀燕：締造8億瀏覽量

2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，帶動經濟效益超過360億元，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上購物節官網6,534萬次瀏覽量，線上總瀏覽量突破8億，締造驚人佳績。
台中市政府今(15)日舉行市政會議，由經發局長張峯源報告第二屆台中購物節效益﹔盧秀燕示，2020台中購物節於上週六順利結束，相較其他縣市，台中才舉辦第2次，就從第一屆25億元進步到破90億元，這次有3點最滿意，「全市總動員」拚經濟、「結合科技」分析消費行為、「首推電商平台」破7.4億瀏覽量，感謝經濟發展局帶領台中完成這項創舉。
盧秀燕更強調，第三點是最大亮點，在於「首推電商平台」，民眾不用到台中也可買到台中特產，短短2個月，電商就有7.4億瀏覽量，這約等於她喜歡的歌手單曲點閱率相加，包括周杰倫「告白氣球」2.1億次瀏覽、田馥甄Hebe「小幸運」1.8億次、鄧紫棋「光年」2.2億次、台中在地音樂團體「玖壹壹」癡情玫瑰花1.6億次。
張峯源表示，購物節採線上線下並進，今年首推電商平台，創造7.4億瀏覽人次，若再加上購物節官網6,534萬次瀏覽量，線上總突破8億瀏覽量；今年APP熱門排行榜連續43天第一名，旅遊類APP也排行第一，下載數衝破34.4萬人次，超多網友留好評，例如「非常棒，幸福台中」、「掃描順暢，小編回應速度快」、「讚！程式一直進步，非常棒的行銷，應該給予嘉勉！」等。
此外，APP生產抽獎券數超過2,600萬張，登錄發票張數1,200萬張，實登金額高達87.53億元，電商2.81億元，合計超過90.34億元，比去年25億元，增長足足3倍多，且依「KEYPO大數據關鍵引擎」調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73%，遙遙領先其他五都。
張峯源說，外縣市消費部分，消費登錄金額達4.6億元，佔5.5%，電商則有2.39億元，佔85%，總體來說，彰化縣、南投縣實體消費佔比最高，台北市、新北市電商消費佔比最高。