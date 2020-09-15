「遇見米勒在新埔」跨域學習　落實學生美感教育

新北市教育局今(15)日與文化局跨局處，結合廣達文教基金會《游於藝》計畫，在新埔國中舉辦「遇見米勒在新埔」活動，為紮根藝術教育，除了有形的硬體-米勒巡迴特展外，展開為期三週的系列活動，結合六大學科跨域課程、閱讀推動、邀請鄰近小學藝術巡禮、結合補校教育等，積極推行藝術教育。
教育局指出，小學藝術巡禮活動邀請鄰近新埔國小、文德國小、國光國小共同參與，由新埔國中美術班教師與學生擔任導覽解說員，帶動更多學生浸潤米勒大師拾穗之美﹔新埔國中藉由「遇見米勒在新埔」啟動美術班《拾穗Xinpu2020》集體創作，融入米勒創作理念「以描繪農民的勞動和生活為主，深切地傳達農村生活的儉樸、感恩與恬靜」。
新埔國中美術班九年級學生李彥熙表示，《拾穗》背景用了許多灰曚曚的色彩，運用地平線與觀看者之間產生連結，僅有局部使用鮮明的頭巾顏色，藉此表達階級落差，構圖中以平原的廣闊呈現了人類的渺小﹔新埔國中王壬延老師則表示，《拾穗Xinpu2020》以七十二張砂紙用拼圖方式呈現，除了體現集體創作的精神，同時反映米勒身處農村生活中辛勤耕種之團結力量。
教育局局長張明文說，新北市長年與民間機構合作，推動校園美感教育，與廣達文教基金會合作的「游於藝」就是很好的案例，透過資源的整合，讓學校美感教育更為豐厚。文化局龔雅雯局長也讚賞游於藝計畫帶入校園，透過大師作品的認識與導覽，除了拓展孩子視野，更透過小尖兵培訓，從中培養實踐美感的能力。
教育局表示，廣達《游於藝》計畫以實際行動將藝術帶入校園，讓博物館走進校園，用藝術啟發創意。109學年度新北市巡迴主題有米勒及夏卡爾兩項，向大師挖寶-米勒巡迴特展由新埔國中開始巡迴展出，為廣達《游於藝》在新北市21所巡迴學校之首波展覽，後續將陸續巡展東山國小、新莊國中等校；夏卡爾也將於9月中旬出發，後續分別巡迴至中山國中、天生國小及崇林國中等校，讓新北的孩子就近在校園裡就能一睹大師精彩創作。