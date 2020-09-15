「遇見米勒在新埔」跨域學習　落實學生美感教育

新北市教育局今(15)日與文化局跨局處，結合廣達文教基金會《游於藝》計畫，在新埔國中舉辦「遇見米勒在新埔」活動，為紮根藝術教育，除了有形的硬體-米勒巡迴特展外，展開為期三週的系列活動，結合六大學科跨域課程、閱讀推動、邀請鄰近小學藝術巡禮、結合補校教育等，積極推行藝術教育。





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