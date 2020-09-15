影／彷彿身歷其境　大村國小獲贈設創意科技協同教室

為幫助弱勢學童提升競爭力，台中黎明扶輪社捐助大村國小設置「創意科技協同教室」，讓孩子們的學習更活潑有效，輔助教師們更加生動的教學。
台中黎明扶輪社今（15）日捐贈20萬元獎助金，協助大村國小建置一個虛擬實境和遠距視訊教學的教室--「創意科技協同教室」，這是黎明扶輪社關心教育、投資教育、重視社區服務理念的擴展。
大村國小今（15）日也使用捐贈的全新投影機、布幕和電腦設備，和日本姊妹校橫須賀學院小學校做即時國際視訊，讓捐贈的台中黎明扶輪社實際參與國際視訊教育。
在發展課程的同時，這間由「台中黎明扶輪社」捐贈的「創意科技協同教室」將是重要的教學場域，這間「創意科技協同教室」包含六組目前最夯的VIVEFocus，這款就是VR（Virtual Reality）虛擬實境一體機，透過視覺、聽覺等感官的刺激，讓學生感覺彷彿身歷其境，可以即時、沒有限制的觀察三維空間內的事物。
大村國小以「紫鑽大村耀國際」的校訂課程，除了發展在地葡萄課程之外，同時積極推動與國外的國際教育交流課程。另外，大村國小更積極推動「智慧教育」、「機關王智能積木課程」，更有「STEAM運算思維教育」發展Scratch、Brain Go 智能車等課程。