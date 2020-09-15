影／彷彿身歷其境　大村國小獲贈設創意科技協同教室

為幫助弱勢學童提升競爭力，台中黎明扶輪社捐助大村國小設置「創意科技協同教室」，讓孩子們的學習更活潑有效，輔助教師們更加生動的教學。





▲台中黎明扶輪社贈大村國小設創意科技協同教室，透過視覺、聽覺等感官的刺激，讓學生感覺彷彿身歷其境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

× ▲台中黎明扶輪社贈大村國小設創意科技協同教室，透過視覺、聽覺等感官的刺激，讓學生感覺彷彿身歷其境。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

台中黎明扶輪社今（15）日捐贈20萬元獎助金，協助大村國小建置一個虛擬實境和遠距視訊教學的教室--「創意科技協同教室」，這是黎明扶輪社關心教育、投資教育、重視社區服務理念的擴展。

大村國小今（15）日也使用捐贈的全新投影機、布幕和電腦設備，和日本姊妹校橫須賀學院小學校做即時國際視訊，讓捐贈的台中黎明扶輪社實際參與國際視訊教育。

▲大村國小也使用捐贈的全新投影機、布幕和電腦設備，和日本姊妹校橫須賀學院小學校做即時國際視訊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

× ▲大村國小也使用捐贈的全新投影機、布幕和電腦設備，和日本姊妹校橫須賀學院小學校做即時國際視訊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

校長江淑芳表示，台中黎明扶輪社創社長CPA賴銘堂為大村國小校友，10年前以母親賴蘇嫌之名捐贈了100萬元的獎助學金，4年前也深切關懷小朋友英語學習，在學校開辦了弱勢兒童課後英語班，捐助「手牽手英語教學基金」迄今亦超過60萬元，對大村國小照顧學童的心不遺餘力。

在發展課程的同時，這間由「台中黎明扶輪社」捐贈的「創意科技協同教室」將是重要的教學場域，這間「創意科技協同教室」包含六組目前最夯的VIVEFocus，這款就是VR（Virtual Reality）虛擬實境一體機，透過視覺、聽覺等感官的刺激，讓學生感覺彷彿身歷其境，可以即時、沒有限制的觀察三維空間內的事物。

▲大村國小設置「創意科技協同教室」，讓孩子們的學習更活潑有效，輔助教師們更加生動的教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

× ▲大村國小設置「創意科技協同教室」，讓孩子們的學習更活潑有效，輔助教師們更加生動的教學。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.15）

江淑芳指出，透過虛擬實境教學，學校將應用在自然科可以實際真實觀察太陽系星球、動物解剖等，也可應用在數學科上，用密室逃脫方式為遊戲的主體，即時解答數量關係，理解數學公式才能順利逃脫出去，更可以運用在藝術與文化等等領域教學上。

大村國小以「紫鑽大村耀國際」的校訂課程，除了發展在地葡萄課程之外，同時積極推動與國外的國際教育交流課程。另外，大村國小更積極推動「智慧教育」、「機關王智能積木課程」，更有「STEAM運算思維教育」發展Scratch、Brain Go 智能車等課程。