全國製茶競賽新北掄元　破紀錄十連霸

由農委會舉辦的「2020年全國部分發酵茶製茶技術競賽」，年僅23歲的石碇區農友葉承軒榮獲冠軍，成為新科「全國包種製茶王」，讓新北已經連續10屆蟬連冠軍，並且包辦前三名，同時還拿下全國採茶技術競賽亞軍，新北市長侯友宜特別在市政會議上頒發獎牌以玆鼓勵。





﹔