全國製茶競賽新北掄元　破紀錄十連霸

由農委會舉辦的「2020年全國部分發酵茶製茶技術競賽」，年僅23歲的石碇區農友葉承軒榮獲冠軍，成為新科「全國包種製茶王」，讓新北已經連續10屆蟬連冠軍，並且包辦前三名，同時還拿下全國採茶技術競賽亞軍，新北市長侯友宜特別在市政會議上頒發獎牌以玆鼓勵。
新北市政府農業局從民國100年起，輔導轄內農友參加「全國部分發酵茶製茶技術競賽」活動，代表參賽的茶農需經過各茶產區區級製茶競賽，再經市級競賽評選脫穎而出，才取得代表新北市參與全國製茶技術競賽資格，這也是新北市連續10年榮獲全國製茶技術競賽冠軍。
本年度全國共有40位選手參與製茶技術競賽，新北市則有5位選手代表參賽，除冠軍葉承軒外，石碇區周呈毅、坪林區陳鈞傑分別獲得大會亞軍與季軍殊榮﹔86年次的葉承軒來自石碇區葉文鵬製茶廠，是新北市少數求學後就直接選擇從事茶產業的青年，透過不斷與父親學習製茶技術，讓僅有23歲的他成為賽事開辦以來最年輕的冠軍製茶師。
行政院農業委員會為保存及維護國產茶手採技術，自民國107年起也同步舉行「全國茶菁採摘技術競賽」，並將採茶競賽過程的手採茶菁作為全國製茶技術競賽的原料。本年度全國共有18組採茶隊伍參與競賽，新北市由坪林區6位平均年齡約60歲的採茶人組隊代表參賽，而採茶相當重視「快、狠、準」，需要在大會指定的時間內將所分配茶樹的嫩芽完整採收，除了速度，要將茶芽完全採收也考驗選手的眼力及團隊合作能力，新北市成功擊敗各路好手奪下亞軍獎。
農業局表示，新北市為包種茶發源地，也是全臺灣最會做包種茶的地方，代表新北市參與製茶競賽的選手們，也都是一路通過各項競賽，脫穎而出的製茶好手，能連續10年獲得冠軍頭銜，真得相當不容易，顯示新北的製茶技術相當純熟，未來也期待能有越來越多的茶青返鄉當「做茶人」。