基隆攜手工研院進行無人機智慧巡航　偏郊巡查有效率

為提升偏郊與山坡地巡檢效率，降低人力負擔，基隆市政府與工研院合作導入「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」，以自動巡航無人機、4G遠距操控、AI人工智慧影像辨識等最先進的科技技術，協助基隆進行偏郊與山坡地巡查，可定期自動追蹤、並透過AI影像分析，主動遏止投機違法開發案件。



