五股社福預算如何運用　新北市民投票決定

社會福利預算要如何運用，民眾也能參與意見！新北市五股區的社福參與式預算，進入關鍵投票階段，15項社福方案，即日起開放投票，凡設籍、居住、就學、就業於新北市，年滿16歲的市民，皆可在「公共政策網路參與平台」進行i-Voting，決定明年社福預算的順序。
新北市社會局今年度辦理「社會福利參與式預算」，由人民團體提出五股區在地社會福利方案，並由市民朋友共同投票決定各方案的預算分配及使用優先順序，為了達到這個目標，已推動一系列培力課程，包括培養民眾認識審議精神及帶領討論的種子人員；邀請在地團體及五股區居民提出福利需求，並且安排專家學者及政府代表提供修正建議，經過長期的努力，最終提出15項提案。
本次提案內容多元，針對老人的部分，除了有讓社區長者「健康呷百二」的講座外，還有各式手作及舞蹈課程，讓長者動手又動腦，健康出門不會老；另有計畫主要培訓長者歌唱，並將組織長者成立「愛心歌藝團」，將來要到新北市各區巡迴展演、關懷弱勢。
針對婦女朋友部分，有提案規劃培訓高風險家庭婦女，培養第二專長，並建立平台互相聯繫扶持，也有提案邀請新住民婦女與社區居民一起烹飪美食，結合飲食文化介紹，幫助來到異鄉的朋友更能融入臺灣環境；另有提案辦理性平歌舞劇的排練及成果發表，將性平意識深耕於社區中。
此外，為促進五股親子及家庭和諧，還有親子野餐音樂會及口語表達訓練課程等多元提案，五股區長洪崇璉表示，參與式預算是培育公民覺醒的過程，因此特別感謝區民一起參與，此次提案受益對象非常多元，希望大家踴躍投票。
社會局長張錦麗表示，社會福利參與式預算是由人民當家作主，自己決定自己想要的社會福利方案，過程中不僅完整實踐「參與、審議、決定」的三大原則，此次更將前一年泰山區的成功經驗複製到五股，產生更多各具特色的福利服務方案。而為讓民主精神更加落實，本次更放寬設籍限制，開放在本市就學、就業、居住地民眾也能投票，年齡層更下修至16歲。