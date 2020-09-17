五股社福預算如何運用　新北市民投票決定

社會福利預算要如何運用，民眾也能參與意見！新北市五股區的社福參與式預算，進入關鍵投票階段，15項社福方案，即日起開放投票，凡設籍、居住、就學、就業於新北市，年滿16歲的市民，皆可在「公共政策網路參與平台」進行i-Voting，決定明年社福預算的順序。



