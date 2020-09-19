世紀風華薪傳永續　侯友宜賀坪林農會創立百年

坪林區農會19日上午於坪林茶業博物館旁舉行「世紀風華薪傳永續」百週年慶系列活動，近千人到場一同歡慶，新北市長侯友宜也到場頒贈匾額和切百年蛋糕，感謝農會、農友對農業的貢獻，也祝坪林農會百年大業，再創高峰。



