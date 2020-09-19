世紀風華薪傳永續　侯友宜賀坪林農會創立百年

坪林區農會19日上午於坪林茶業博物館旁舉行「世紀風華薪傳永續」百週年慶系列活動，近千人到場一同歡慶，新北市長侯友宜也到場頒贈匾額和切百年蛋糕，感謝農會、農友對農業的貢獻，也祝坪林農會百年大業，再創高峰。
農會特別邀請中和獅子軍團表演戰鼓雷鳴熱鬧開場，現場並有坪林茶業發展沿革史靜態展供民眾參觀，讓民眾深入瞭解坪林茶產業，侯友宜特別稱讚坪林農會利用在地經營優勢，配合宣導市府政策，連續10屆獲得全國製茶技術競賽冠軍，其中7位就來自坪林，績效卓越深受肯定。
坪林區四面環山，氣候涼爽多霧，土壤富含有機質，非常適合茶樹生長，也讓茶葉成為坪林最重要的經濟作物，坪林有近8成居民為茶農，茶園面積約500公頃，茶葉產量超過全市6成，為「文山包種茶」主要產地，得天獨厚的天然優勢加上百年傳承的優良製茶技術，使得坪林所生產的文山包種茶遠近馳名，素有「北包種、南烏龍」的茶鄉美名。
坪林區農會應景創會百周年慶，於9月20日至10月30日辦理特惠活動，推出茶油及袋茶商品優惠，且只要購買坪林區農會茶葉滿3,000元，即贈價值600元百周年限定高級禮盒1組，限量50組。
坪林區農會理事長王成意表示，農會雖已有百年歷史，但仍保持活力創新，持續為顧客開發新產品，例如富有包種茶獨特清香的茶香冰淇淋，微甜不膩口，是符合現代養生觀念的輕食小點，此外，農會也依茶葉等級推出雲、霞、霧等精緻茶葉禮盒，送禮方便又實惠。