新北戶政日　捐血、二手物義賣一起做公益

新北市民政局20日在板橋市民廣場舉辦一年一度戶政日和愛心做公益活動，市長侯友宜頒發今年戶政績優獎項，除感謝戶政同仁的努力付出，也有140位戶政人員、志工及眷屬們愛心捐血，還有義賣二手物品，所得約30萬元全數捐贈市府「新住民愛心大平台」。



