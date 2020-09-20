新北戶政日　捐血、二手物義賣一起做公益

新北市民政局20日在板橋市民廣場舉辦一年一度戶政日和愛心做公益活動，市長侯友宜頒發今年戶政績優獎項，除感謝戶政同仁的努力付出，也有140位戶政人員、志工及眷屬們愛心捐血，還有義賣二手物品，所得約30萬元全數捐贈市府「新住民愛心大平台」。
侯友宜表示，新北市去年4月突破400萬人口躍升國際大城，至今人口持續增加超過2萬8,000人，顯示市府推動的各項政策獲市民認同有歸屬感，也代表市府的責任更重大；今年特別選在9月20日諧音寓意「愛你，愛你，就愛你」的日子，感謝戶政夥伴及志工，別具意義及紀念性。
民政局長柯慶忠表示，民政為庶務之本，新北戶所不斷推出如護照代辦、新住民愛心大平台、全面換發新式門牌及2樓以上「之號」及1樓「臨字號」門牌整編等創新有感服務，並連續4年榮獲內政部人口政策措施宣導績效優良地方政府。
民政局特別表揚5名績優評鑑戶政機關，包括永和、汐止、蘆洲、三峽及中和，2名績優提案戶政機關淡水及泰山，9名績優戶政人員及12名績優戶政志工。
在淡水戶所的陳奕霖小姐承辦國籍業務，具流利英語及嫻熟法學專長，時常協助轄內高級專業人才與新住民辦理相關業務以及取得我國國籍；汐止戶所的志工黃鄭秀蘭女士，平日協助引導洽公民眾、奉茶及提供諮詢等為民服務事項，20年來服務總時數達2,707小時，長年在戶所無私奉獻。
各項各項公益活動當中，以愛心捐血最受歡迎，逾140名熱血勇士捐血，活動現場並提供近100道在地特色美食和800多項二手物品義賣，所得約30萬元將全數捐贈市府「新住民愛心大平台」，以感恩的心回饋社會。