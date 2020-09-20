「鄉迴五峰」系列主題展　雪霸超級馬拉松率先登場暖身

為了推廣新竹縣五峰鄉張學良故居及五峰原鄉部落特色，五峰鄉公所今(20)日起至12月31日，推出「鄉迴五峰」主題展覽，以五峰鄉原民文化活動搭配四季輪替，串連在地文史觀光藝術，共同推廣在地藝文。





為了宣傳推廣此次策展活動，五峰鄉公所團隊與13知路跑協會聯合辦理「五峰鄉戰慄雪霸-登峰造極」超級馬拉松賽事，在今年度疫情影響下，仍有4 00多名跑者參加賽事、共襄盛舉。





五峰鄉公所表示、期待透過此次展覽，結合張學良故居、將軍湯、原住民族館、藝術之森、峰市集等觀光資源，使五峰清泉所乘載的歷史及原鄉故 事能得到結合，讓五峰鄉可以進一步成為實現永續經營理念的原鄉部落、同時也是將觀光、文化、藝術集結一身的匯流中心。





活動期間，除了舉辦主題展覽，也邀請清泉藝術之森的駐點藝術家，定期舉辦親子互動活動，規劃內容有：口簧琴製作體驗、竹筒飯製作體驗、原民 手作體驗、紋面體驗，只要來現場報名參加，就能體驗最真實的五峰鄉原民文化之旅，讓您感受五峰鄉原住民與山林共存的智慧。





活動現場邀請五峰鄉在地藝術團隊、台灣原住民音樂教育推廣協會、桃山國小合唱團、知名歌手武勇達印，帶來精彩的原民舞蹈演出及音樂 演繹，搭配周邊體驗系列活動及峰市集特色商品展售，為「109年度清泉風景特定區原住民族館暨張學良故居聯合策展推廣活動」，揭開精彩序幕。









