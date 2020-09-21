金門秋節食品抽驗62件均合格　民眾安心食用

金門縣衛生局今日針對縣內烤肉店、生鮮超市、大賣場、烘焙業等製造場所，進行食品良好衛生規範準則(GHP)稽查及食材抽驗，抽驗秋節應景食品62件，檢驗結果均符合規定，請民眾安心購買。
衛生局表示，為維護中秋節應景食品安全衛生，縣生局此次抽驗商家包括麥斯西點麵包、一家人西點麵包、我家食品店、佳軒西點麵包坊、口福西點麵包廠、一來順貢糖、聖祖食品股份有限公司、金禾康烘焙坊、金門野宴餐飲、肉坊燒肉店、金門區漁會生鮮超市、家樂福金門店、全聯實業股份有限公司金門金湖分公司，針對秋節應景各類糕餅、生鮮及冷凍食品共62件進行抽驗。
檢驗項目包含大腸桿菌、大腸桿菌群、防腐劑、亞硝酸鹽、殺菌劑、甜味劑及動物用藥等項目，檢驗結果均符合規定。抽驗結果公佈於衛生局網站，民眾可逕至該局網站參閱(http://www.kmhb.gov.tw/首頁>食藥資訊公開專區/檢驗結果)查詢相關訊息。
衛生局呼籲，民眾購買月餅時應注意販售場所環境清潔衛生，完整包裝的月餅應標示品名、內容物名稱及重量、食品添加物名稱、廠商名稱、原產地（國）、電話號碼及地址、有效日期、含基因改造食品原料和營養標示。
另外，提醒民眾，食品拆開後如未吃完，應放入冰箱冷藏，儘快食用完畢，且購買之食品應依製造商設定保存條件儲存，以保持食品衛生安全與新鮮。