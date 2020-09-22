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奇夢子愛心義賣　精障患者手藝展自信

記者吳晉輝/嘉義報導

calendar_today2020-09-22 14:20:00

奇夢子愛心義賣　精障患者手藝展自信
▲所得將全數捐與院方精神科病友復健基金。（圖／聖馬爾定醫院提供2020.09.22）

天主教聖馬爾定醫院在今（22）日舉辦「奇夢子週‧愛心義賣」，展現過去一年來病友職能復健成果，協助精障患者獲得完善之醫療與社區復健服務推廣現場除了有民眾捐贈的愛心物品外，也有包含許多病友們親自製作的手工藝品，如盆栽、陶器、包包、鑰匙圈、編織隔熱墊等、物美價廉，所得將全數捐與院方精神科病友復健基金。



近年來社會頻傳犯罪案件，犯罪者皆自稱有精障疾病欲脫罪而引起民憤，除了法律規範讓人覺得難以接受，另一方面對於精障患者的就醫狀況無法固定持續也使人擔憂，精障疾病好不容易稍微被世人了解，卻又因為層出不窮的社會案件再度蒙上被鄙夷的斗篷。

聖馬爾定精神科鄭誌隆職能治療師表示，精障患者由於本身疾病關係，加上外界投射的既定印象，往往讓他們更難走出陰影，但經由長期的持續治療與輔導，讓他們知道其實自己也可以過得跟一般人一樣。病友學習的成果也帶給他們自信，看著一件一件成品擺售，身為容易被忽略的一群人，如果我們能多發揮愛心，也等於是幫病友獲得自我價值的肯定與成就感。

透過奇夢子義賣活動，希望能增強社會大眾對精神疾病的認識和接納，協助病友的復健、人際關係重建以及幫助他們再次走入社會。奇夢子週從9月22日到9月24日，上午9點至下午4點，在大雅院區一樓大廳展開為期三天的義賣，歡迎民眾有機會一起來做愛心，給予精障患者支持鼓勵。

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