奇夢子愛心義賣　精障患者手藝展自信

天主教聖馬爾定醫院在今（22）日舉辦「奇夢子週‧愛心義賣」，展現過去一年來病友職能復健成果，協助精障患者獲得完善之醫療與社區復健服務推廣﹔現場除了有民眾捐贈的愛心物品外，也有包含許多病友們親自製作的手工藝品，如盆栽、陶器、包包、鑰匙圈、編織隔熱墊等、物美價廉，所得將全數捐與院方精神科病友復健基金。





近年來社會頻傳犯罪案件，犯罪者皆自稱有精障疾病欲脫罪而引起民憤，除了法律規範讓人覺得難以接受，另一方面對於精障患者的就醫狀況無法固定持續也使人擔憂，精障疾病好不容易稍微被世人了解，卻又因為層出不窮的社會案件再度蒙上被鄙夷的斗篷。

聖馬爾定精神科鄭誌隆職能治療師表示，精障患者由於本身疾病關係，加上外界投射的既定印象，往往讓他們更難走出陰影，但經由長期的持續治療與輔導，讓他們知道其實自己也可以過得跟一般人一樣。病友學習的成果也帶給他們自信，看著一件一件成品擺售，身為容易被忽略的一群人，如果我們能多發揮愛心，也等於是幫病友獲得自我價值的肯定與成就感。

透過奇夢子義賣活動，希望能增強社會大眾對精神疾病的認識和接納，協助病友的復健、人際關係重建以及幫助他們再次走入社會。奇夢子週從9月22日到9月24日，上午9點至下午4點，在大雅院區一樓大廳展開為期三天的義賣，歡迎民眾有機會一起來做愛心，給予精障患者支持鼓勵。