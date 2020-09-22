頭痛常無故跌倒　男孩暈倒送醫罹水腦併中腦腫瘤

新竹一名十五歲男孩因頭痛不適昏倒，被家人緊急送醫，經送醫檢查，發現男孩眼動受限，眼睛無法往上看及往外側注視，醫師問診發現，他自小學四年級就開始頭痛，且因眼動受限而時常跌倒，經腦部核磁共振檢查確診為水腦併中腦腫瘤，立即安排手術治療。



