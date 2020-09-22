頭痛常無故跌倒　男孩暈倒送醫罹水腦併中腦腫瘤

新竹一名十五歲男孩因頭痛不適昏倒，被家人緊急送醫，經送醫檢查，發現男孩眼動受限，眼睛無法往上看及往外側注視，醫師問診發現，他自小學四年級就開始頭痛，且因眼動受限而時常跌倒，經腦部核磁共振檢查確診為水腦併中腦腫瘤，立即安排手術治療。
台大醫院新竹分院小兒部小兒神經科張寶玲醫師表示，在臨床經驗中，頭痛是病童最常抱怨的問題，尤其是小學高年級及國、高中學童；其中大部分為原發性頭痛，如偏頭痛及緊縮型頭痛等，但是，如小朋友有日漸增強或頻率增加之頭痛，且併有不對稱之神經學異常，如：單側肢體無力、抽搐、眼動異常、步態不穩或有全身性症狀，如：發燒或體重下降等，應注意有可能是「繼發性頭痛」，也就是明確病因所引起之頭痛，如：感染或腫瘤所致，應立即就醫治療。
除繼發性頭痛外，張寶玲醫師也指出、青少年常有「原發性慢性頭痛」，也就是偏頭痛及緊縮型頭痛的問題，青少年慢性頭痛常與心理狀態及生活習慣有關，如：壓力、憂鬱焦慮、睡眠障礙、阻塞性呼吸中止症或長時間使用3C產品且姿勢不良等引起。青少年頭痛不僅是生理問題，也會連帶影響課業表現、人際互動及生活品質，也易加重憂鬱、焦慮及造成抗拒就學、常請假等問題。
醫師指出、處理慢性頭痛患者除了要排除繼發性頭痛外，另需細心問診及評估病童心理及精神狀態，如情緒、同儕相處及課業問題等。針對頭痛患者之治療，除藥物治療外，非藥物治療方式可考量壓力處理技巧等。如果是因睡眠問題引起之頭痛，則需另作相關評估及處理睡眠問題，提醒家長，如果家中小朋友有長期頭痛問題，甚至影響人際關係，建議儘早就醫檢查。