新竹慢飛兒中秋柚禮盒銷售差　房屋業者買柚助弱勢

中秋佳節將近，新竹市愛恆啟能中心今年如常推出柚子禮盒，但銷售進度不佳，因此在粉絲專頁請大家踴躍幫忙購買，新竹信義房屋22日拋磚引玉採購一千台斤贈送客戶，幫助慢飛兒籌措就業經費。





新竹愛恆啟能中心董事長戴耀賽表示，新竹慢飛兒是社區化的服務中心，也是新竹市第一所通過立案的庇護工場，提供成年身心障礙庇護性就業機會，與其他庇護工場最大的不同是，目前僅照顧19位慢飛兒，年紀最大的將近60歲，總服務量可達45位身心障礙者，為的就是強調在地化，讓身障就業者不需要離鄉背井，也能夠在家裡附近有一份工作，非常感謝信義房屋這次能協助採購慢飛兒好柚禮。





新竹信義房屋員工二十二日下午還與慢飛兒一起包裝柚子，志工與慢飛兒分成三組，分別協助擦柚子、卡片蓋印章、包柚子，協理王志偉表示、對一般人來說相當簡單的動作，慢飛兒都仔細盡全力完成，這份真誠與努力格外讓人感動。



▲新竹市愛恆啟能中心今年推出柚子禮盒，銷售進度不佳，信義房屋新竹區22日拋磚引玉採購一千台斤贈送客戶，幫助慢飛兒籌措就業經費。（圖/記者金祐妤攝,109.9.22）

王志偉也指出、該企業自2007年起每年都舉辦全國性志工活動，邀請同仁翻山越嶺，踏遍全台各地，至今累計投入超過2萬人次與服務16萬個小時，這次新竹區購買慢飛兒協會的柚子送給客戶，不止盡一份企業社會責任，也鼓勵社會大眾一起來關心新竹在地需要幫忙的人事物，也歡迎大家有空可以去看看及支持慢飛兒，喝杯咖啡做公益。



