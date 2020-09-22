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烈嶼鄉芋頭季即將登場　邀請民眾鬥陣吃喝玩樂

記者蔡若喬/金門報導

calendar_today2020-09-22 19:37:24

烈嶼鄉芋頭季即將登場，鄉公所歡迎民眾來小金門吃喝玩樂。
▲烈嶼鄉芋頭季即將登場，鄉公所歡迎民眾來小金門吃喝玩樂。(圖/記者蔡若喬攝)

第18屆金門縣烈嶼鄉芋頭季將於10月10起一連兩天在「烈嶼東林複合式體育場」登場，主辦單位今年特別準備挖芋體驗、優質芋頭評選、特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演、尋找芋頭寶寶送好禮、芋頭寶寶著色、芋頭寶寶命名、星光芋頭之夜等活動，歡迎民眾相揪來小金門。



▲以「入口即化、香鬆綿」著稱的烈嶼芋，目前正是盛產的季節。(圖/記者蔡若喬攝)
▲以「入口即化、香鬆綿」著稱的烈嶼芋，目前正是盛產的季節。(圖/記者蔡若喬攝)
為行銷推廣「入口即化、香鬆綿」的烈嶼芋，由鄉公所舉辦的芋頭季今年即將邁入第18屆，活動目的已經從單純的地區農產品銷售活動轉變為地方文化觀光活動，並吸引國內外遊客報名參加體驗，芋頭季儼然已成為金門縣秋季旅遊重大盛事。

烈嶼鄉鄉長洪若珊指出，今年日間除了延續過往叫好又叫座的千人挖芋體驗，「烈嶼東林複合式體育場」的美攤位也從往年50攤擴大到70攤，現場還有結合飲食、趣味及親子同樂的「搓芋圓體驗」活動讓大家參與。

入夜後的「星光芋頭之夜」，鄉公所也特別邀請綜藝天王康康現場演唱、金曲歌王流氓阿德、台語金曲歌后曹雅雯等歌手到場獻唱，晚會還提供液晶電視、經典芋頭禮盒等豐富的摸彩品，邀請大家相約到小金門吃喝玩樂。

此外，今年度芋頭季更是舉辦了「住宿送好禮」與「打卡送好禮」活動，只要在10月1日至11月30日期間，遊客來本鄉住宿一晚，就送第一份神秘禮物，住宿兩晚，再送第二份神秘禮物，住宿三晚以上，再送第三份神秘禮物；在11月1日至11月10日期間，來本鄉到指定地點拍照打卡，並上傳個人FB或IG，標註「烈嶼好好玩」，便可獲得神秘禮物。

遊客若錯過主活動日的挖芋體驗機會，也可以於10月15日至11月15日前的每個六日，報名參加假日農夫體驗，親身下田挖芋頭，感受純樸的田農風光，舒緩久未放鬆之身心。

由於每年的芋頭季期間均會有遊客詢問，要去哪裡買芋頭，鄉長洪若珊表示，今年特別跟產銷班的農友合作，將農友資訊放在烈嶼旅遊網上，同時為推廣安全農業理念，在旅遊網上的農友均有接受金門縣政府及農試所輔導，在網頁上也可以看到農有產銷及檢驗相關資料，就是要讓大家買得開心、吃得安心。

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