烈嶼鄉芋頭季即將登場　邀請民眾鬥陣吃喝玩樂

第18屆金門縣烈嶼鄉芋頭季將於10月10起一連兩天在「烈嶼東林複合式體育場」登場，主辦單位今年特別準備挖芋體驗、優質芋頭評選、特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演、尋找芋頭寶寶送好禮、芋頭寶寶著色、芋頭寶寶命名、星光芋頭之夜等活動，歡迎民眾相揪來小金門。
烈嶼鄉鄉長洪若珊指出，今年日間除了延續過往叫好又叫座的千人挖芋體驗，「烈嶼東林複合式體育場」的美攤位也從往年50攤擴大到70攤，現場還有結合飲食、趣味及親子同樂的「搓芋圓體驗」活動讓大家參與。
入夜後的「星光芋頭之夜」，鄉公所也特別邀請綜藝天王康康現場演唱、金曲歌王流氓阿德、台語金曲歌后曹雅雯等歌手到場獻唱，晚會還提供液晶電視、經典芋頭禮盒等豐富的摸彩品，邀請大家相約到小金門吃喝玩樂。
此外，今年度芋頭季更是舉辦了「住宿送好禮」與「打卡送好禮」活動，只要在10月1日至11月30日期間，遊客來本鄉住宿一晚，就送第一份神秘禮物，住宿兩晚，再送第二份神秘禮物，住宿三晚以上，再送第三份神秘禮物；在11月1日至11月10日期間，來本鄉到指定地點拍照打卡，並上傳個人FB或IG，標註「烈嶼好好玩」，便可獲得神秘禮物。
遊客若錯過主活動日的挖芋體驗機會，也可以於10月15日至11月15日前的每個六日，報名參加假日農夫體驗，親身下田挖芋頭，感受純樸的田農風光，舒緩久未放鬆之身心。
由於每年的芋頭季期間均會有遊客詢問，要去哪裡買芋頭，鄉長洪若珊表示，今年特別跟產銷班的農友合作，將農友資訊放在烈嶼旅遊網上，同時為推廣安全農業理念，在旅遊網上的農友均有接受金門縣政府及農試所輔導，在網頁上也可以看到農有產銷及檢驗相關資料，就是要讓大家買得開心、吃得安心。