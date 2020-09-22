烈嶼鄉芋頭季即將登場　邀請民眾鬥陣吃喝玩樂

第18屆金門縣烈嶼鄉芋頭季將於10月10起一連兩天在「烈嶼東林複合式體育場」登場，主辦單位今年特別準備挖芋體驗、優質芋頭評選、特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演、尋找芋頭寶寶送好禮、芋頭寶寶著色、芋頭寶寶命名、星光芋頭之夜等活動，歡迎民眾相揪來小金門。





▲以「入口即化、香鬆綿」著稱的烈嶼芋，目前正是盛產的季節。(圖/記者蔡若喬攝)