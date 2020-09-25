影／公益大串聯　彰縣中秋節關懷經濟邊緣戶

受新冠肺炎疫情影響，今年中秋慈善勸募大幅萎縮，不過，仍有許多企業的愛心不打折，彰化縣政府結合紡織公司、環境工程有限公司及有線電視公司等，今（25）日在縣府中庭舉辦中秋佳節關懷活動，致贈秋節禮金及物資給縣內500位經濟邊緣戶。

王惠美表示，縣府落實照顧弱勢朋友，都會舉辦中秋佳節關懷活動，除了興和精密紡織股份有限公司董事長每年約捐贈150萬元善款，由縣府分兩節代為分送關懷外，山林水環境工程有限公司也捐贈民生物資，雅頓國際時尚造型到場義剪。

▲凱擘新頻道有線電視公司捐贈10萬元，向肯納兒烘焙坊、慈愛教養院、慈生仁愛院、康復之友協會420盒採購秋節產品給經濟邊緣戶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.25）

今年又有凱擘新頻道有線電視公司捐贈10萬元，向肯納兒烘焙坊、慈愛教養院、慈生仁愛院、康復之友協會420盒採購秋節產品給經濟邊緣戶，庇護工廠及身障機構受新冠疫情影響，秋節訂單銳減，所幸有凱擘新頻道有線電視公司等許多企業伸出援手，彌補了不少損失。

王惠美說，縣府也積極運做「公益串連站，彰化有夠讚」平台，整合資源做最好利用，民眾要做志工、捐物資、捐款等，都可可透過這個平台，且還有徵信系統，可以看到所有的愛心捐贈。

凱擘新頻道有線電視股份有限公司總經理廖咸隆說，很高興和縣府一起參與中秋佳節關懷活動，雖然最近環境可能不是很好，但是對於捐助及幫助弱勢的活動，絕對不能中斷，一定要大力來支持，也期望所有企業都能發揮自己的力量，讓社會更美好。