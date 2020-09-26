金門傳校園暴力　教師遭控掐學生脖頸、甩耳光

金門今(26)日發生一起校園暴力，動手的竟然是學校老師，就讀某國中的陳姓八年級男學生，上午課時因為與同學嬉鬧，竟遭許姓教師掐住脖頸，還狂甩耳光，造成男學生頸部挫傷及臉頰鈍傷，全案校方將召開校園事件處理會議審議並組成調查小組進行調查。
明明是上學接受教育卻遭老師不當處罰，陳姓國中生的家長得知消息後立即趕赴學校，看見兒子脖頸處紅紅的勒痕，兩側臉頰也明顯紅腫，心疼不已，當下立即帶兒子前往衛福部金門醫院驗傷。
陳姓男童的母親李姓婦人表示，上午11點半時小朋友在課堂上與其它同學嬉鬧，不慎敲到同班女學生的頭，雙方因此引發爭執，許姓老師見狀立即上前處置，但疑似情緒失控，先是掐住陳姓學生的脖頸，甚至把兒子壓在地板上狂甩耳光，造成頸部挫傷及兩臉頰鈍傷。
李姓婦人說，她可以接受老師以罰站或棍子打手心的方式體罰學生，但老師掐脖頸、甩耳光，若造成兒子致命姓的傷害或耳朵失聰，後果要誰負責，所以堅決要提告。
校方代表楊姓老師表示，對於這起校園暴力事件，由於兩肇雙方對於現場衝突的描述有很大的出入，後續學校會組成調查小組進行，並分別約談許姓老師、陳同學、旁觀學生等以釐清案情。
縣府教育處對此案件也已列管追蹤，並要求學校依法妥適處理，以維護學生權益。
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