金門傳校園暴力　教師遭控掐學生脖頸、甩耳光

金門今(26)日發生一起校園暴力，動手的竟然是學校老師，就讀某國中的陳姓八年級男學生，上午課時因為與同學嬉鬧，竟遭許姓教師掐住脖頸，還狂甩耳光，造成男學生頸部挫傷及臉頰鈍傷，全案校方將召開校園事件處理會議審議並組成調查小組進行調查。

▲陳姓學生驗傷結果，頸部挫傷及臉頰鈍傷。(圖/記者蔡若喬攝)