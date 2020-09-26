新北爆登革熱群聚感染　三峽五寮里新增9例

時序進入秋季，國內的登革熱疫情悄悄出現群聚感染，新北市三峽區繼之前一位桃園老農和一家4口因為在三峽五寮里農作遭到感染，新北市衛生局擴大篩檢，再度找出9例本土登革熱病例，兩個多禮拜之內，這起群聚感染已經累積14個病例。
三峽區新增的9例本土登革熱病例，性別為6男3女，年齡介於51至85歲之間，共同點和之前的5人一樣，都在三峽區五寮里筍園農作，自從五寮里出現本土登革熱之後，衛生局為防範疫情擴散，找出隱性感染者，自9月17日起主動對五寮區域居民和農友進行擴大篩檢及健康監測。
衛生局研判，新檢出的9例確診個案，應該都是在該區域農作時感染，目前匡列223名接觸者，已採檢209人，尚約19人檢驗中，餘179人檢驗陰性，本起群聚共計14人(含桃園市龜山區1例)。
為了加強防範，市府已對感染者住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，且持續擴大疫調與健康監測，同時啟動區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。
新北衛生局長陳潤秋呼籲三峽區所有醫療院所提高警覺，並踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。
陳潤秋表示，市府團隊對於三峽區五寮里區域持續清查掌握高風險農友，並進行擴大篩檢及衛教宣導，加強居民住家環境孳生源清消作業，並對該區域進行大區塊化澩噴消防治工作，有信心可控制疫情。
登革熱是透過病媒蚊叮咬的疾病，目前氣候仍適合病媒蚊生長，衛生局呼籲民眾應定期清除住家周遭積水容器避免養蚊，並做好個人防護措施，才能有效防止感染，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與三峽區衛生所聯繫進行採檢。