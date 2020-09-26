新北爆登革熱群聚感染　三峽五寮里新增9例

時序進入秋季，國內的登革熱疫情悄悄出現群聚感染，新北市三峽區繼之前一位桃園老農和一家4口因為在三峽五寮里農作遭到感染，新北市衛生局擴大篩檢，再度找出9例本土登革熱病例，兩個多禮拜之內，這起群聚感染已經累積14個病例。