蘆洲慶中秋聯歡晚會　30日晚間登場

為歡度一年一度的中秋佳節，蘆洲區公所特別規劃「中秋賞月慶團圓」聯歡晚會，現場除免費發送月餅、柚子及摸彩券外，還有趣味的釣柚子體驗遊戲，以及在地社團提供精彩表演節目，晚會安排有摸彩活動，讓每位參與活動的鄉親，都有機會把大獎抱回家。