蘆洲慶中秋聯歡晚會　30日晚間登場

為歡度一年一度的中秋佳節，蘆洲區公所特別規劃「中秋賞月慶團圓」聯歡晚會，現場除免費發送月餅、柚子及摸彩券外，還有趣味的釣柚子體驗遊戲，以及在地社團提供精彩表演節目，晚會安排有摸彩活動，讓每位參與活動的鄉親，都有機會把大獎抱回家。
晚會將在30日下午6時至9時10分，在蘆洲仁愛廣場(水湳街76號)舉行，活動當天公所準備2000顆月餅及柚子現場發送，也特別邀請新北市客家真善美文化協會和原住民芭島系藝文團的朋友們提供極具民俗色彩的演出。
此外，蘆洲在地優質社團如小太陽舞團、蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會、翔絮芭蕾舞團、SuperSweet舞蹈團等團體帶來動感舞蹈表演節目，現場還有釣柚子遊戲讓民眾遊玩體驗。
睌會也準備了令人期待的摸彩活動，奬品有55吋液晶電視、平板電腦及任天堂Switch電視遊樂器等多項大獎，準備讓參加的民眾帶回家。
蘆洲區長莊茂坤表示，中秋節是一個富有詩情畫意的節日，是一個月圓人圓闔家團圓，溫馨歡樂共享天倫的日子，也是遠方遊子都應趕回家和全家人一起圍聚賞月、吃月餅和柚子的「團圓節」，公所每年舉辦的中秋晚會，除傳承傳統民俗節慶文化外，也結合並推廣蘆洲在地團體的表演，提供鄉親朋友精彩的節目欣賞，也希望鄉親朋友們都能有個溫馨、歡樂的中秋夜晚。